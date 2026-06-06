Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – ők kaphatják meg, nem jár mindenkinek
A magyar kormány megkezdte a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, mely a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. A Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján ugyan még nem dőlt el, pontosan kik és milyen formában részesülhetnek a támogatásból, az viszont már biztosnak látszik, hogy a kabinet nem univerzális juttatásban gondolkodik. A következő hetekben dőlhet el, hogy a 2026 augusztusára ígért program valóban több százezer család számára jelent-e érdemi segítséget a tanévkezdés költségeinek finanszírozásában.
Megjelent a Magyar Közlönyben a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum szerint a kormány az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével kívánja kialakítani az új támogatási rendszert, amelynek célja az iskolakezdés jelentős pénzügyi terheinek enyhítése.
A részletszabályok kidolgozásával Kármán András pénzügyminisztert bízták meg, aki az oktatási, gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi területek bevonásával készíti el a javaslatot. A határozat szerint az előterjesztésnek június 15-ig kell elkészülnie.
Ez azért fontos, mert
a jelenlegi szöveg alapján egyelőre sem a jogosultak köre, sem a támogatás pontos formája nem ismert.
A kormányhatározatból ugyanakkor az már látható, hogy nem minden család automatikus támogatásáról van szó, hanem célzott segítségről azok számára, akiknek valódi nehézséget jelent a tanévkezdés finanszírozása – írja a Hóvége.
Több százezer család lehet érintett
A program alapját a Tisza Párt korábbi kampányvállalása adja. Az ígéret szerint 2026 augusztusától minden rászoruló család egyszeri, 100 ezer forintos támogatást kaphatna az iskolakezdéshez.
A párt korábbi számításai szerint mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő család részesülhetne a juttatásból, amelynek költsége nagyjából 70 milliárd forint lenne. A támogatást ruházatra, cipőre, tanszerekre, illetve egyéb iskolakezdési kiadásokra lehetne fordítani.
A mostani kormányhatározat ugyanakkor nem tartalmaz konkrét számokat vagy jogosultsági feltételeket, így egyelőre kérdés, hogy végül valóban ekkora kör részesülhet-e a programból.
Nem mindegy, hogyan érkezik a pénz
A következő hetek egyik legfontosabb kérdése az lesz, milyen formában jut el a támogatás az érintettekhez.
A lehetséges megoldások között szerepel:
- közvetlen pénzbeli támogatás,
- utalvány vagy elektronikus támogatási forma,
- kizárólag tanszer- és ruhavásárlásra felhasználható célzott juttatás.
Az sem egyértelmű még, hogy az összeg gyermekenként vagy családonként járna-e. A Tisza korábbi kommunikációja alapján inkább az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűnek, de erről csak a részletszabályok megjelenése után lehet biztosat mondani.
Jelentős segítség lehet a tanévkezdésnél
Az iskolakezdés költségei az elmúlt években érezhetően emelkedtek. Egy általános iskolás vagy középiskolás gyermek felszerelése – tanszerekkel, ruházattal, sportfelszereléssel együtt – könnyen több tízezer forintos kiadást jelenthet a családok számára.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2024–2025-ös tanévben mintegy 715 ezer általános iskolás és további 548 ezer középiskolás tanult Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a tanévkezdés költségei több mint 1,2 millió diák családját érintik minden évben.
Bár több közép-európai országban működik valamilyen iskolakezdési támogatás,
a tervezett magyar program összege kiemelkedően magasnak számítana.
Ausztriában a rászoruló családok 150 eurós (jelenlegi árfolyamon mintegy 60 ezer forintos) támogatást kaphatnak, emellett a családi pótlék mellé külön tanévkezdési juttatás is jár. Lengyelországban gyermekenként 300 zloty (nagyjából 29 ezer forint), Romániában pedig 500 lej (körülbelül 40 ezer forint) egyszeri támogatás érhető el a jogosult családok számára.
A magyar tervekben szereplő 100 ezer forintos összeg így a régió egyik legjelentősebb iskolakezdési támogatásává válhatna, ha a kormány a kampányígéretekhez hasonló feltételekkel vezeti be a programot.
A következő fontos dátum június 15., amikor a tárcáknak le kell tenniük a részletes javaslatot a kormány asztalára. Ekkor derülhet ki, kik számíthatnak a támogatásra, és milyen feltételek mellett juthatnak hozzá az augusztusra ígért 100 ezer forinthoz.