Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – ők kaphatják meg, nem jár mindenkinek

A magyar kormány megkezdte a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, mely a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. A Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján ugyan még nem dőlt el, pontosan kik és milyen formában részesülhetnek a támogatásból, az viszont már biztosnak látszik, hogy a kabinet nem univerzális juttatásban gondolkodik. A következő hetekben dőlhet el, hogy a 2026 augusztusára ígért program valóban több százezer család számára jelent-e érdemi segítséget a tanévkezdés költségeinek finanszírozásában.

Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – érkezik az iskolakezdési támogatás / Fotó: Kamil Zajaczkowski

Megjelent a Magyar Közlönyben a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum szerint a kormány az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével kívánja kialakítani az új támogatási rendszert, amelynek célja az iskolakezdés jelentős pénzügyi terheinek enyhítése.

A részletszabályok kidolgozásával Kármán András pénzügyminisztert bízták meg, aki az oktatási, gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi területek bevonásával készíti el a javaslatot. A határozat szerint az előterjesztésnek június 15-ig kell elkészülnie.

Ez azért fontos, mert

a jelenlegi szöveg alapján egyelőre sem a jogosultak köre, sem a támogatás pontos formája nem ismert.

A kormányhatározatból ugyanakkor az már látható, hogy nem minden család automatikus támogatásáról van szó, hanem célzott segítségről azok számára, akiknek valódi nehézséget jelent a tanévkezdés finanszírozása – írja a Hóvége.

Több százezer család lehet érintett

A program alapját a Tisza Párt korábbi kampányvállalása adja. Az ígéret szerint 2026 augusztusától minden rászoruló család egyszeri, 100 ezer forintos támogatást kaphatna az iskolakezdéshez.

A párt korábbi számításai szerint mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő család részesülhetne a juttatásból, amelynek költsége nagyjából 70 milliárd forint lenne. A támogatást ruházatra, cipőre, tanszerekre, illetve egyéb iskolakezdési kiadásokra lehetne fordítani.

A mostani kormányhatározat ugyanakkor nem tartalmaz konkrét számokat vagy jogosultsági feltételeket, így egyelőre kérdés, hogy végül valóban ekkora kör részesülhet-e a programból.