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híd
Sziget fesztivál
K-híd

K-híd: megújul Budapest ikonikus hídja, megvan a rekonstrukció kezdetének időpontja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az eredetileg ideiglenesnek szánt, K-híd teljes körű felújítása előtt áll. A kivitelezés várhatóan még idén megkezdődik.
VG
2026.06.04, 21:08

Jövőre megújulhat az akkor már hetvenéves óbudai K-híd, korszerűbb és biztonságosabb lesz a kapcsolat a Hajógyári-sziget felé – mondta Hodik Zoltán, a Budapest Közút híd és műtárgy főosztályvezetője az InfoRádióban.

K-híd Sziget fesztivál
Az eredetileg ideiglenesnek szánt, K-híd teljes körű felújítása előtt áll. A kivitelezés várhatóan még idén megkezdődik = Fotó: AFP

Hodik Zoltán elmondta, hogy a K-hid 1957-ben épült, ideiglenesnek szánták, és hadihíd-elemekből készült el. A 70-es évek első felében hozzáépítették a kétoldali járdát, és alkalmassá tették közúti forgalomra, de úgy, hogy bennmaradtak a korábbi vasúti pálya elemei.

A most megjelent közbeszerzési eljárás keretében a közúti pálya lemeze teljes egészében átépül. A rácsos tartószerkezet új korrózióvédelmi bevonatot fog kapni.

Opciós feladatként átépül a kétoldali járdalemez a járdakonzolokkal együtt. A remények szerint a híd teljes egésze megújul majd. A közbeszerzési eljárás most jelent meg, és egy hónap múlva jár le az ajánlattételi határidő, addig a pályázók megadják az ajánlatukat.

A főosztályvezető úgy fogalmazott, hogy

várhatóan a nyár végére vállalkozói szerződéssel rendelkezhetünk, ha simán lemegy a közbeszerzési eljárás.

A nyári programokat, tehát a Sziget Fesztivált és a Gyerekszigetet mindenképpen meg kell várni a munkakezdéssel. 

Elhangzott, hogy a megvan a kivitelezői szerződés, akkor sem kezdődhet azonnal a munka, mert a pályalemezt le kell gyártani, anyagot kell hozzá rendelni, várhatóan az év vége felé, november, december környékén zárják le a kocsipályát, és a bontási munkákkal akkor kezdődhet meg a kivitelezés.

A tervek szerint a jövő év nyár elejére, tehát 2027 május végére a kocsipályának mindenképpen el kell készülnie, ugyanis a jövő évben is lesz Sziget Fesztivál és Gyereksziget, és abban az időszakban biztosítani kell a sziget elérését. 

Korábban Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltként azt ígérte, hogy megválasztása esetén 30 százalék kedvezményt szerez a 30 év alatti budapestieknek a fesztivál napijegyeire, és azt is ígérte a fesztivál szervezőinek, ha megadják a kedvezményt, akkor főpolgármesterként felújítja a K-hidat.

A Sziget Fesztivált augusztus 11–15. között rendezik meg.  A fesztivál tavalyi bejelentése később érkezett a szokásosnál, de a felsorolásban nemcsak világsztárok szerepelnek, hanem több, a nemzetközi színtéren frissen berobbant előadó is. 

Florence + the Machine, a Twenty One Pilots és Dom Dolla mellett számos izgalmas újonc is érkezik, mint Dijon és Sombr. 

Tavaly százezrek szórakoztak a nagyobb koncerteken és országszerte a legkülönbözőbb fesztiválokon. Idén is számos koncert adhat jókora lökést a hazai turizmusnak. 

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