Erről elfelejtett szólni a Tisza-kormány, de most kiderült: eltörli Orbán Viktor utolsó ajándékát a magyaroknak, ez a pontos dátum – 200 ezren járnak rosszul

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Nagyjából öt év után, szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás-tervezetéből.
„A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, és 2026. április 17-től már határozatlan időre meghosszabbított referencia-kamatstop nem tartható fenn. A törvényjavaslat a jelenlegi feltételek mellett fennálló referencia-kamatstopot 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására” – áll a Pénzügyminisztérium indoklásában.
A Portfolio érdeklődésére a szaktárca úgy pontosított, hogy ez még nem a végleges kivezetést jelent, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást.
A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025. év végi adatai alapján a kamatstop hatálya alá
- 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitel esik,
- ami a teljes, 848 milliárd forintos állomány az összes jelzáloghitel-tartozás 11 százalékát teszi ki.
- Ez összesen 136 ezer lakáscélú és 80 ezer szabad felhasználású jelzáloghitelt jelent,
- a 216 ezer szerződés pedig a jelzáloghitel-szerződések 26 százaléka.
Ezen belül az MNB június végén közzétett Pénzügyi stabilitási jelentése alapján a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitelállomány (a teljes jelzáloghitel-állomány 2,1 százaléka), valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.
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A leköszönő kormány egy április közepén megjelent kormányrendelet alapján meghosszabbította a kamatstopot, az árrésstopot és az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. Sőt nem is a korábban látott meghosszabbításról beszélhetünk, hiszen ezen intézkedéseknél a végső lejárati idő nem eltolódott, hanem végleg kikerült a szabályok közül.
Egy péntekről szombatra megjelent kormányrendelet a közeljövőben lejáró árrésstopok és a kamatstop intézkedésének meghosszabbításáról szól. A Bankmonitor elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy
- A kamatstop a korábban hatályos szabályok alapján 2026. június 30-ig tartott volna. A végső lejárati határidő kikerült a szabályok közül.
- Az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopja a korábbi szabályok alapján 2026. május 31-ig tartott volna. Az ide vonatkozó előírások közül is kikerült a végső lejárati idő.
- A védett üzemanyagárak érdekében bevezetett üzemanyagokat terhelő jövedékiadó-csökkentés az eredeti szabályok alapján május elsejéig volt érvényben. Ez a határidő kikerült az új jogszabály-módosítással.