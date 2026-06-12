Lebukott Kapitány István, nem akkora a vagyona, mint bevallotta: ezért börtönt akar adni Magyar Péter – megszólalt a gazdasági minisztérium

Kapitány Istvánnak frissítenie kellett a vagyonnyilatkozatát. A miniszter nem tett említést a vagyonnyilatkozatában egy balatongyöröki villáról, amely a lánya tulajdonában van, de ő haszonélvezeti joggal bír rajta – írta meg a Blikk cikke alapján a HVG.

Kapitány Istvánnak frissítenie kellett a vagyonnyilatkozatát / Fotó: Markovszki / Kapitány István Facebook-oldala

A 24.hu megkeresését követően Kapitány István tárcája, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium elismerte a hibát és közölte, hogy frissítették a miniszter vagyonnyilatkozatát.

A frissített dokumentumban már szerepel az ingatlan: az 1524 négyzetméteres, balatongyöröki telken egy 209 négyzetméteres épület áll. Kapitány a telken haszonélvezeti joggal bír, az épületnek pedig felesben ő a tulajdonosa.

Megbüntethetik Kapitány Istvánt?

A Tűzfalcsoport nevű Facebook-oldal felveti a lehetőségét annak, hogy Kapitányt a saját kormánya küldheti börtönbe a hamis vagyonnyilatkozat miatt. Arra hivatkoznak, hogy a kormány által benyújtani kívánt törvénytervezet szerint akár két év börtönbüntetést is kaphat az a politikus, aki megpróbálja eltitkolni a vagyonát, vagy szándékosan valótlanságot ír a vagyonnyilatkozatába. Úgy vélik, hogy a tárcavezető mostani esete ebbe a kategóriába esik.

Hozzátették, hogy a 2007. évi CLII. törvény (az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló jogszabály) és az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok alapján a vagyonnyilatkozat Vagyoni Nyilatkozat részében az ingatlanoknál explicit módon szerepel a haszonélvezeti jog.

Milliós festmények, Maserati és luxusbirtok: ezek a kormány politikusainak legérdekesebb vagyonelemei – több miniszteré még nem nyilvános, mutatjuk az okát

A kormány politkusainak hétfőn leadott vagyonnyilatkozataiból kiderült, hogy miközben egyes miniszterek több százmillió vagy akár több milliárd forintnyi pénzügyi eszközt kezelnek, mások mindössze néhány millió forintos készpénzállományt tüntettek fel.

A kabinet leggazdagabb tagja egyértelműen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A korábbi Shell-vezető értékpapírszámláin 8,4 millió euró és 58,7 millió forint található, emellett részvényekben további 8,74 millió eurót tart. Devizabetétei forintértéken 82,7 millió forintot érnek, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése pedig 25,2 millió forint.