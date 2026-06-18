Budapest Főváros Önkormányzata nehéz anyagi helyzetének rendezése és a működőképességének megőrzése érdekében

indokolt a város szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettségének átütemezése – olvasható a csütörtök este Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szövegében, amelyet Kármán András pénzügyminiszter jegyzett.

Döntött Kármán András: októberig kapott haladékot Karácsony Gergely, akkor viszont mindent bevasalhat Budapesten az államkincstár Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A módosítás értelmében a főváros haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, így

majd október 15-ig kell egy összegben befizetnie 86 milliárd forintot a Magyar Államkincstárnak.

Karácsony Gergely utoljára áprilisban kapott haladékot, akkor az Államkincstár június közepéig mentesítette is a fővárost az adó megfizetése alól.

Évek óta tart a városvezető harca az Orbán-kormány alatt bevezetett adóval szemben, amennyire úgy tűnt, hogy a Tisza majd kisegíti a fővárost, ez nem következett be. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy Budapestnek és a többi adófizetésre jogosult városnak is be kell fizetne a szolidaritási adót.