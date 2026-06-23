Magyar Péter után nyomozott a hivatal, el is távolították a vezetőjét: nyílt pályázattal keresték az utódját – óriási volt az érdeklődés

Jelentős érdeklődés mellett zajlik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) új elnökének kiválasztása. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra mindössze két hét alatt 78 jelentkezés érkezett, ami azt mutatja, hogy a szakmai közegben komoly figyelem övezi a közpénzek és a közvagyon ellenőrzéséért felelős intézmény vezetését.

Rengetegen pályáztak a Kehi elnöki székére, ám a végső döntést Magyar Péter fogja meghozni / Fotó: Hatlaczki Balázs

A mostani kiválasztási folyamat több szempontból is különleges. A Miniszterelnökség ugyanis első alkalommal döntött úgy, hogy nyílt pályázati eljárás keretében választja ki a Kehi új vezetőjét. A cél egy olyan szakmailag elismert és hiteles vezető megtalálása, aki képes tovább erősíteni a hivatal szerepét a közpénzek védelmében, valamint hatékonyan fellépni az esetleges visszaélésekkel és szabálytalanságokkal szemben.

Rengetegen pályáztak a Kehi elnöki posztjára

A Miniszterelnökség keddi közleménye szerint rendkívül sokszínű szakmai mezőny alakult ki a beérkezett pályázatok alapján. A jelentkezők között megtalálhatók jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki és közigazgatási tapasztalattal rendelkező szakemberek, valamint olyan vezetők is, akik jelentős irányítási gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatok értékelését egy öttagú szakmai bírálóbizottság végzi. A testület tagja Kármán András pénzügyminiszter, dr. Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, valamint dr. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bizottság a pályázók szakmai alkalmasságát vizsgálja, majd javaslatot tesz a legalkalmasabb jelölt személyére.

A végső döntést a miniszterelnök hozza meg, így a kiválasztási folyamat következő szakasza már arról szól majd, hogy a szakmai szűrőn legjobban teljesítő pályázók közül ki kapja meg a bizalmat a hivatal vezetésére.

A Kehi szerepe az elmúlt években egyre fontosabbá vált, hiszen feladata a közpénzek felhasználásának ellenőrzése, a közvagyon védelme és a szabálytalanságok feltárása. Éppen ezért az intézmény vezetőjének személye nemcsak szakmai, hanem közéleti szempontból is kiemelt jelentőségű.