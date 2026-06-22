Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer – továbbra is súlyos politika válságban a szigetország
A brit miniszterelnök hétfőn reggel megtartott beszédében közölte: hat évvel ezelőtt egy politikailag, pénzügyileg és erkölcsileg is válságban lévő Munkáspártot vett át – írja a The Telegraph.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy bejelentheti lemondását Keir Starmer miniszterelnök. Távozása megnyithatja az utat Andy Burnham előtt, hogy egy évtizeden belül Nagy-Britannia hetedik miniszterelnökévé váljon.
Bár az Egyesült Királyságban sokan várják a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek. Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.
Keir Starmer Downing Street előtt a sajtó előtt felidézte, hogy
sokan a párt végét jósolták, és elképzelhetetlennek tartották, hogy a Munkáspárt akár parlamenti többséget szerezzen. Keir Starmer szerint azonban sikerült megújítaniuk a pártot,
felszámolniuk az antiszemitizmus problémáját, valamint helyreállítaniuk a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság területén.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy két évvel ezelőtt a Downing Streetre való beköltözés élete legbüszkébb pillanata volt. Közölte: a 14 évnyi konzervatív kormányzás után lehetőséget kapott arra, hogy javítson emberek millióinak életén.
„Ezért léptem politikai pályára” – fogalmazott Starmer, aki szerint a kormányzás legfontosabb célja mindig az volt, hogy valódi változást hozzon a brit emberek mindennapjaiban.
Keir Starmer lemondó beszédében kormánya eredményeit is sorolta, hangsúlyozva, hogy szerinte az elmúlt két évben sikerült javítani Nagy-Britannia gazdasági és társadalmi helyzetén.
A brit miniszterelnök azt mondta: a gazdaság erősebbé vált, a bérek gyorsabban emelkednek, mint a versenytárs országokban, és véget vetettek a megszorítások időszakának. Kiemelte azt is, hogy az egészségügyi rendszer várólistái a leggyorsabb ütemben csökkentek az elmúlt 17 évben.
Starmer szerint döntéseinek köszönhetően félmillió ember emelkedett ki a szegénységből, miközben az ország nemzetközi megítélése is javult. Úgy fogalmazott: ezek a változások a Munkáspárt által kiharcolt és megvalósított reformok eredményei.
„A változásért egy munkáspárti kormány küzdött meg, és egy munkáspárti kormány valósította meg”– jelentette ki.
Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről, alig két évvel azután, hogy a Munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került. Távozását a brit sajtó szerint az indokolta, hogy kormányfőként fokozatosan elveszítette politikai támogatottságát.
„Minden döntésem arról szólt, hogy a szeretett hazámat helyezem előtérbe. Ezért lemondok a Munkáspárt vezetői posztjáról. Ma reggel beszéltem Őfelségével, a királlyal, hogy tájékoztassam a döntésemről.”
„A Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságától fogom kérni a jelölések július 9-én történő megnyílását és a nyári szünetre való befejezését” – mondta
„Verseny esetén ez biztosítja, hogy új vezető kerüljön a helyére, mielőtt a parlament szeptemberben újra összeül. A verseny lezárásáig miniszterelnökként maradok, és mindent megteszek a hatalom rendezett átadásának biztosítása érdekében.”
Beszédében azt is bejelentette, hogy
a Munkáspárt szeptemberre új vezetőt választ, aki egyben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is lesz.
A távozó kormányfő közölte: már tájékoztatta döntéséről III. Károly királyt, és arra kérte a Munkáspárt Nemzeti Végrehajtó Bizottságát, hogy július 9-én nyissa meg a jelölési folyamatot. Amennyiben több jelölt is versenybe száll, a párt a nyári parlamenti szünet végéig lezárja a választást, így az új vezető még a szeptemberi parlamenti ülésszak kezdete előtt hivatalba léphet.
Starmer hangsúlyozta, hogy a vezetőválasztás lezárásáig hivatalában marad miniszterelnökként, és mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében.
Elmondása szerint valamennyi döntését az vezérelte, hogy az ország érdekeit helyezze előtérbe.
Starmer a Munkáspártot fölényes győzelemre vezette a 2024-es parlamenti választásokon, ám a botrányok sorozata és több mint egy tucat jelentős politikai irányváltás fokozatosan aláásta tekintélyét és népszerűségét.
Több mint száz munkáspárti képviselő szólította fel távozásra a múlt havi, történelmi jelentőségű önkormányzati választási vereséget, valamint Andy Burnham múlt heti, a Makerfield-i időközi választáson aratott elsöprő győzelmét követően.