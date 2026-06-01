Kína katonai csúcstechnológiát fedezett fel: ha átadja Putyinnak, az oroszok pillanatok alatt elintézik Ukrajnát – de Zelenszkij is megszerezheti

Évtizedeken át csak a legfejlettebb hadseregek férhettek hozzá a lopakodótechnológiákhoz. Most egy kínai cég olyan radarelnyelő bevonatot árul, amelyet egyszerűen rá lehet fújni egy drónra.
VG
2026.06.01, 19:48
Frissítve: 2026.06.01, 19:53

A radarok számára nehezebben észlelhetővé tehető drónbevonatot dobott piacra egy kínai vállalat. A korábban szigorúan őrzött katonai technológia most már kilogrammos kiszerelésben is megvásárolható, ami komoly kihívást jelenthet a légvédelmi rendszerek számára.

A drónok elleni védekezés világszerte egyre fontosabbá válik, de egy új kínai fejlesztés felboríthatja az eddigi egyensúlyt / Fotó: Shutterstock

A modern hadviselés egyik legféltettebb képessége hosszú ideig a radarok előli rejtőzködés volt. A lopakodó repülőgépek fejlesztése dollármilliárdokat emésztett fel, speciális gyártási eljárásokat és szigorúan titkos technológiákat igényelt. Most azonban úgy tűnik, hogy ennek egy része kereskedelmi termékké vált.

Kína láthatatlanná teszi a drónokat

A sencseni székhelyű Star-Navi olyan radarelnyelő bevonatokat kínál, amelyek kifejezetten drónok számára készültek. Az XRAM-C sorozat lényege, hogy a radarhullámok energiájának egy részét hővé alakítja, így kevesebb jel verődik vissza a radar irányába. Ennek eredményeként a célpont kisebbnek tűnik a radar képernyőjén, vagy akár nehezebben is észlelhető.

A vállalat három különböző változatot fejlesztett ki. Az egyik a tűzvezető radarok és elfogó rendszerek által gyakran használt frekvenciák ellen nyújt védelmet, a másik a felderítő radarokkal szemben lehet hatékonyabb, míg a harmadik szélesebb frekvenciatartományban kínál kompromisszumos megoldást. 

A fejlesztők így nem egyszerű marketingterméket készítettek, hanem figyelembe vették a különböző légvédelmi rendszerek működését is.

A Defence Blog értesülései alapján a bevonat akár 3-3,5 decibeles radarjel-csillapítást is elérhet bizonyos frekvenciatartományokban. Ez első pillantásra nem tűnik soknak, azonban a radarhoz visszatérő energia nagyjából a felére csökkenhet. A légvédelmi rendszerek számára minden ilyen veszteség megnehezíti a célpontok felismerését és követését.

A fejlesztés egyik legfontosabb előnye az egyszerű alkalmazhatóság. A bevonatot szórópisztollyal lehet felvinni az előkészített felületre, majd hagyományos módon kikeményíteni. Nincs szükség speciális gyártósorra vagy különleges üzemre, ezért a technológia nemcsak dróngyártók, hanem akár katonai alakulatok számára is könnyen használható lehet.

A Star-Navi ráadásul 1, 5 és 10 kilogrammos kiszerelésben értékesíti a terméket, tehát nem egy gyárakba szánt, bonyolult technológiáról van szó, hanem olyan anyagról, amelyet a felhasználók közvetlenül megvásárolhatnak és alkalmazhatnak.

A kínai vállalat nincs egyedül ezen a piacon. Törökországban például Yunus İnce kutató dolgozik egy Kürsat 3.0 nevű radarelnyelő anyagon, amely a beszámolók szerint még nagyobb teljesítményt érhet el. A közös pont az, hogy mindkét fejlesztés ugyanazt az elképzelést követi: a radarcsökkentő képesség nem feltétlenül a repülőeszköz tervezésénél kezdődik, hanem utólag is hozzáadható.

Ez pedig komoly következményekkel járhat. A világ számos országában egyre több drónfelderítő radart telepítenek katonai és civil célokra egyaránt. Ezek a rendszerek abból indultak ki, hogy a legtöbb drón viszonylag könnyen észlelhető radarvisszaverő felülettel rendelkezik. Ha azonban a radarelnyelő bevonatok széles körben elterjednek, a légvédelmi és drónelhárító rendszerek fejlesztőinek új kihívással kell szembenézniük.

