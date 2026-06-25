Válsághelyzet a hőhullám miatt: felfüggesztik a kamionstopot, hazaküldik az állami dolgozókat – élő közvetítés a kormányinfóról
Csütörtök délután 15 órakor kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató, amelyről folyamatos, percről percre frissülő tudósításban számolunk be. A szerdai kormányülést követően több fontos politikai, gazdasági és beruházási ügy is napirendre kerülhet.
Sajtótájékoztatót tart a Tisza-kormány
A rendezvényre a szerdai kormányülést követően kerül sor, így várhatóan több aktuális döntésről, valamint a kabinet előtt álló feladatokról is szó esik majd.
Az elmúlt napokban több olyan ügy is napirendre került, amely meghatározhatja a következő időszak politikai és gazdasági folyamatait. A kormány részéről korábban több jelentős intézkedést és tervet is ismertettek, miközben a parlamentben is intenzív munka zajlott a héten.
A tájékoztató eredetileg délelőttre volt meghirdetve, végül azonban a szervezők délután 15 órára módosították az időpontot. A változtatás okáról hivatalos tájékoztatás nem érkezett, ugyanakkor a közéletben több olyan ügy is van, amelynek fejleményeit kiemelt figyelem övezi.
Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól
Az országos tisztifőorvos szerint az idei nyár eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma közeleg. Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén. A szakember elmondta, hogy egyes térségekben a hőmérséklet elérheti, sőt meghaladhatja a 38-40 Celsius-fokot is. Magyar Éva kormányszóvivő a tájékoztató elején hangsúlyozta, hogy a kabinet kiemelten foglalkozott a rendkívüli időjárási helyzettel, amely különleges intézkedéseket tesz szükségessé.
Az egészségügyi hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra, lehetőség szerint kerüljék a tűző napot, és különösen ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a krónikus betegek védelmére.
Oroszi arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban fokozott figyelmet fordítsanak egymásra, különösen az idősekre és más veszélyeztetett csoportokra, akik a hőség idején nagyobb kockázatnak vannak kitéve.
A tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, elsősorban vizet, ugyanakkor lehetőség szerint kerülje az alkoholt és a koffeintartalmú italokat.
Emellett azt javasolta, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon.
A nyári fürdőzéssel kapcsolatban is figyelmeztetett: kizárólag kijelölt fürdőhelyeken ajánlott vízbe menni, és felhevült testtel senki ne ugorjon a vízbe, mert az komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
„A hőség elleni védekezés közös ügyünk, a közösségi összefogás életeket menthet” – fogalmazott az országos tisztifőorvos.
A hőséghelyzet kezeléséről Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője is beszélt a tájékoztatón. Elmondta, hogy a hivatal az állami szervek és az önkormányzatok munkáját támogatja adat- és információs központként, segítve a védekezéshez szükséges döntések előkészítését. Hangsúlyozta, hogy a rendkívüli hőhullámra való felkészülés már napokkal ezelőtt megkezdődött. A cél, hogy az érintett szervezetek összehangoltan és hatékonyan tudjanak reagálni az előttünk álló extrém időjárási helyzetre.
A hivatalvezető hozzátette, hogy feladataik közé tartozik a kormány döntéseinek szakmai támogatása is, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, amelyek a lakosság biztonságát és a közszolgáltatások zavartalan működését szolgálják a hőség idején.
Magyar Péter: összehangolt védekezés indul a hőhullám ellen
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a hőség miatti összehangolt védelmi tevékenységről szóló kormányrendelet. Elmondása szerint már a reggeli órákban egyeztetett az érintett hatóságokkal és szervezetekkel a felkészülés részleteiről.
Közölte továbbá, hogy a kormány hivatalos felületein, valamint saját közösségi oldalán is folyamatos tájékoztatást adnak majd a hőhullám alakulásáról és az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekről.
A miniszterelnök az Európa fölött kialakult hőkupola miatt rendkívülinek nevezte a következő napok időjárási helyzetét, és együttműködést, valamint fegyelmezettséget kért a lakosságtól.
Bejelentette, hogy országszerte ivóvizet osztanak majd, elsősorban közterületeken, vasútállomásokon és az autópályák mentén.
Elmondása szerint a Magyar Honvédség is részt vesz a védekezésben, többek között zacskózott ivóvíz előállításával és készletezésével. Magyar Péter hozzátette: amennyiben egyes térségekben szükségessé válna a vízfogyasztás korlátozása, arról az érintett önkormányzatok hozhatnak döntést.
A hőség idejére felfüggesztik a kamionstopot, hazaküldik az állami dolgozókat
A miniszterelnök bejelentette, hogy a harmadfokú hőségriadó időszakára felfüggesztik a kamionstopot. A döntés célja, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is biztosított legyen az ellátási láncok zavartalan működése. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a MÁV-Volán haváriaközpontja külön felkészül az extrém hőség okozta problémák kezelésére. Közölte: a vasúti és autóbuszos közlekedésben előfordulhatnak járattörlések vagy menetrendi módosítások, amennyiben azt az utasok biztonsága vagy a műszaki körülmények indokolják.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy az államigazgatásban hétfőn és kedden lehetőség szerint otthoni munkavégzésre állnak át a rendkívüli hőség miatt.
A hétvégi programokkal kapcsolatban Magyar Péter hangsúlyozta, hogy
a kormány jelenleg nem tervezi egyetlen tömegrendezvény felfüggesztését sem, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási helyzet alakulását.
Arra kérte a szervezőket, hogy a várható extrém hőségre tekintettel mérlegeljék egyes események időpontjának módosítását, különösen azokét, amelyeken gyermekek nagy számban vesznek részt.
Magyar Péter: a hajléktalanok előtt is nyissák meg a hűvös helyeket
A miniszterelnök arról beszélt, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő hűtött sátorkapacitás, pedig több országban már bevett gyakorlat ilyen létesítmények telepítése a rendkívüli hőség idején. Hozzátette, hogy ezek a sátrak a hajléktalanellátásban is jelentős segítséget nyújthatnának, ezért a kormány igyekszik mielőbb beszerezni ilyen eszközöket.
Ezért arra kérte az üzletek, bevásárlóközpontok és vendéglátóhelyek üzemeltetőit, hogy a hőség idején biztosítsanak lehetőséget a rászorulóknak a lehűlésre és a felfrissülésre.
Ne legyen olyan vendéglő vagy pláza, ahová nem engedik be a hajléktalan honfitársainkat hűsölni, arcot mosni
– fogalmazott a kormányfő, aki szerint a következő napok extrém időjárása miatt különösen fontos a társadalmi szolidaritás és az egymásra való odafigyelés.
A kormány kártalanítást készít elő az aszály és a tavaszi fagykárok miatt
Az aszályhelyzettel kapcsolatos kérdésre válaszolva Magyar Péter közölte, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter már benyújtotta a gazdák megsegítését célzó javaslatokat. A tervek között kártalanítási intézkedések és pénzügyi források átcsoportosítása is szerepel, mivel az idei évben nemcsak az aszály, hanem a tavaszi fagyok is jelentős károkat okoztak a mezőgazdaságban.
A miniszterelnök szerint a kormány számításai alapján az idei károk akár a 2022-es történelmi aszály következményeit is meghaladhatják. Emiatt a kabinet valamilyen formában kompenzálni kívánja az érintett termelőket.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy hosszabb távon nem elegendő a kárenyhítés. Véleménye szerint átfogó fejlesztésekre van szükség a magyar vízgazdálkodásban, hogy az ország jobban tudjon alkalmazkodni a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb szélsőséges időjárási helyzetekhez.
Vitézy: több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be a hőség miatt
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, hogy az extrém hőség miatt több vasúti és HÉV-vonalon már most csökkenteni kellett a megengedett legnagyobb sebességet. Az érintett szakaszokon a vonatok jellemzően 10-20 kilométer per órával lassabban közlekednek a pálya állapotának védelme érdekében.
A miniszter elmondta, hogy egyre több helyen alkalmazzák azt az Olaszországból átvett megoldást, amelynek során fehérre festik a síneket. A módszer célja a túlmelegedés mérséklése, és az eddigi tapasztalatok alapján eredményesnek tűnik. Vitézy hangsúlyozta, hogy normál üzemben nem közlekedhet olyan vasúti kocsi, amelyben nem működik a légkondicionáló berendezés. Ha egy szerelvényt emiatt ki kell vonni a forgalomból, a MÁV igyekszik azt más járművel pótolni.
A miniszter arról is beszélt, hogy amennyiben menet közben hibásodik meg egy kocsiban a klímaberendezés, az utasokat szükség esetén más kocsikba, akár az első osztályra is áthelyezhetik. Kiemelte azt is, hogy a vasút és a katasztrófavédelem fokozott együttműködésben dolgozik a hőség idején. Ha egy vonat a nyílt pályán meghibásodik vagy elakad, az utasok kimentését és elszállítását a lehető leggyorsabban megkezdik, hogy elkerüljék a hosszabb ideig tartó kitettséget a rendkívüli hőségnek.
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