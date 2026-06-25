Válsághelyzet a hőhullám miatt: felfüggesztik a kamionstopot, hazaküldik az állami dolgozókat – élő közvetítés a kormányinfóról

Csütörtök délután 15 órakor kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató, amelyről folyamatos, percről percre frissülő tudósításban számolunk be. A szerdai kormányülést követően több fontos politikai, gazdasági és beruházási ügy is napirendre kerülhet.

Számos aktuális ügy és várható bejelentés miatt kiemelt figyelem övezi a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatót / Fotó: Hegedüs Róbert

Sajtótájékoztatót tart a Tisza-kormány

A rendezvényre a szerdai kormányülést követően kerül sor, így várhatóan több aktuális döntésről, valamint a kabinet előtt álló feladatokról is szó esik majd.

Az elmúlt napokban több olyan ügy is napirendre került, amely meghatározhatja a következő időszak politikai és gazdasági folyamatait. A kormány részéről korábban több jelentős intézkedést és tervet is ismertettek, miközben a parlamentben is intenzív munka zajlott a héten.

A tájékoztató eredetileg délelőttre volt meghirdetve, végül azonban a szervezők délután 15 órára módosították az időpontot. A változtatás okáról hivatalos tájékoztatás nem érkezett, ugyanakkor a közéletben több olyan ügy is van, amelynek fejleményeit kiemelt figyelem övezi.

Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól

Az országos tisztifőorvos szerint az idei nyár eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma közeleg. Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén. A szakember elmondta, hogy egyes térségekben a hőmérséklet elérheti, sőt meghaladhatja a 38-40 Celsius-fokot is. Magyar Éva kormányszóvivő a tájékoztató elején hangsúlyozta, hogy a kabinet kiemelten foglalkozott a rendkívüli időjárási helyzettel, amely különleges intézkedéseket tesz szükségessé.

Az egészségügyi hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra, lehetőség szerint kerüljék a tűző napot, és különösen ügyeljenek az idősekre, a gyermekekre, valamint a krónikus betegek védelmére.

Oroszi arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban fokozott figyelmet fordítsanak egymásra, különösen az idősekre és más veszélyeztetett csoportokra, akik a hőség idején nagyobb kockázatnak vannak kitéve.