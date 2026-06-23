Teljes a káosz Romániában: az államfő második miniszterelnök-jelöltje is elbukott – készülhet az AUR
Nem kapta meg a parlament támogatását Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kabinetje, így Romániában folytatódik az ügyvivő kormányzás. A sikertelen bizalmi szavazás után Nicușor Dan államfőnek ismét egyeztetéseket kell kezdeményeznie a parlamenti pártokkal, miközben a politikai szereplők egy része már kisebbségi kabinetben vagy akár előre hozott választásokban látja a kiutat – írja a Maszol.
Elsőre nem jött össze a kellő számú szavazat az új kormány megalakításához
A romániai magyar lap tudósítása szerint a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat helyett Veștea mindössze 189 támogató voksot szerzett, 23 képviselő és szenátor ellene szavazott. A parlament együttes ülésén 287 törvényhozó vett részt. Az alkotmány szerint a kormány megalakulásához a teljes, 465 fős parlament több mint felének támogatása szükséges.
A szavazás eredménye nyomán Nicușor Dan államfő újabb konzultációra hívja a parlamenti pártokat a Cotroceni-palotába.
A tárgyalások után új miniszterelnök-jelöltet nevezhet ki. A tisztségre akár új személy is érkezhet, de a politikai viszonyok változása esetén Adrian Veștea neve is ismét felmerülhet.
A Veștea-kormány az első olyan kabinet, amely elbukott a parlamenti szavazáson az Ilie Bolojan vezette kormány bukása óta. Ugyanakkor a román alkotmány lehetőséget biztosít a parlament feloszlatására és előre hozott választások kiírására is. Ehhez legalább 60 napnak kell eltelnie az első sikertelen kormányalakítási kísérlet után, és a parlamentnek két kabinetet is el kell utasítania.
Az új kormány hivatalba lépéséig az Ilie Bolojan vezette ügyvivő kabinet irányítja az országot. Hatásköre korlátozott, ezért
- csak a napi közigazgatási feladatokat láthatja el,
- sürgősségi rendeleteket nem fogadhat el,
- és sarkalatos törvényeket sem kezdeményezhet.
Kisebbségi kormány vagy új választások
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt vezetője azt mondta, hogy a PSD kész részt vállalni a felelősségből, ugyanakkor nem árulta el, vállalná-e a miniszterelnöki posztot. Egyúttal közölte azt is, pártja nem támogatna egy PNL–USR–RMDSZ összetételű kisebbségi kabinetet.
Paul Stănescu korábbi PSD-főtitkár szerint a választási győzelem alapján a szociáldemokratáknak jár az első kormányalakítási lehetőség, ezért Sorin Grindeanut tartaná a legalkalmasabb jelöltnek. Ennek kapcsán Stănescu rámutatott, a párt hibát követett el, amikor teljesen megszakította a kapcsolatot az AUR-ral.
Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt kongresszusán egy hat hónapos politikai megállapodást javasolt a parlamenti erők között. Elképzelése szerint a pártoknak közösen kellene biztosítaniuk a költségvetési hiány csökkentését és az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó reformok végrehajtását.
A PNL vezetője szerint a jelenlegi helyzetben a kisebbségi kormány jelentheti a leginkább működőképes megoldást.
Egyik lehetőségként egy PSD által vezetett kabinetet vázolt fel parlamenti támogatással, másik forgatókönyvként pedig épp azt javasolta, amit Grindeanu elutasít, azaz egy PNL–USR–RMDSZ együttműködésre épülő kormányt megalakítását.
Románia megbénulva nézi, ahogy kicsúszik a kezei közül a több milliárd eurónyi uniós támogatás
Bolojan közlése szerint már tárgyalásokat folytatott az USR-rel és az RMDSZ-szel is. A cél olyan reformok elfogadása, amelyek lehetővé teszik az uniós helyreállítási alap forrásainak lehívását.
Ezzel összefüggésben Kelemen Hunor jelezte, hogy az RMDSZ támogatná a liberálisokkal és az USR-rel közös kormányt, az USR pedig szintén kész részt venni egy kisebbségi kabinetben.
Mindazonáltal Ilie Bolojan arra figyelmeztetett, hogy minden elmaradó reform több mint 700 millió euró uniós forrás elvesztésének kockázatát hordozza.
Több milliárd eurónyi támogatás sorsa függ attól, hogy sikerül-e gyorsan politikai megállapodásra jutni Bukarestben – mutatott rá az ügyvezető miniszterelnök.
Mint ahogy arról lapunk korábban beszámolt: nem lehetett nagy meglepetés Veștea bukása, ugyanis előre lehetett tudni, hogy a kisebbik kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja támogatni. Akkor a liberálisok vezetője, a régi-új ügyvivő miniszterelnök, Ilie Bolojan azzal vádolta Dan államfőt, hogy megpróbálja megosztani pártját, és a jelölést „ellenséges lépésnek” nevezte.
Az uniós pénzek a román határon várják egy cselekvőképes kormány megalakulását
Ugyankkor friss – és a románok számára minden bizonnyal megkönnyebülést hozó – hír, hogy Románia kedden újabb 2,3 milliárd eurót kap az Európai Unió helyreállítási alapjából.
Alexandru Nazare pénzügyminiszter-jelölt tegnapi parlamenti meghallgatásán az összeg érkezésének bejelentése mellett azt is közölte, hogy a kifizetés a helyreállítási program egyik fontos állomása, miközben a román kormány már a következő részletek lehívására készül.
Kétséges azonban, hogy egy ügyvezető kormány rendelkezik-e akkora mozgástérrel, hogy az érkező pénzek leprogramozására is képes legyen.
Nazare utalt erre is meghallgatásán, kifejtve: a román államnak minden erejével arra kell koncentrálnia, hogy a lehető legtöbb projektet teljesítse és a lehető legtöbb forrást lehívja még a határidők előtt. Az európai menetrend szerint ugyanis a PNRR-ben vállalt mérföldköveket és célkitűzéseket legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottságnak.