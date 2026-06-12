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M1
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közmédia
Tisza

Hivatalos: vallott a Tisza, így alakítja át a közmédiát, minden megváltozik – megszűnik az MTVA, személyesn Tarr Zoltán veszi át az irányítást

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Hecker Flórián
2026.06.12, 19:03
Frissítve: 2026.06.12, 19:14

Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon ľ írta ki közösségi oldalára néhány perccel ezelőtt Melléthei-Barna Márton.

közmédia
Fotó: M1 / Facebook

A Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény módosításáról szóló javaslat "egy ország demokratikus önbecsülését állítják helyre."

Arra is kitért, hogy a médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt. Megjegyezte, hogy a közpénzből fenntartott közszolgálati média nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. Közfeladatot lát el, közvagyonnal gazdálkodik és a nyilvánosság bizalmából működik.

Szerinte az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy az intézményi garanciák nem működtek. Sérült a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés alapvető követelménye. A közszolgálati média elvesztette azt a közbizalmat, ami nélkül valódi közszolgálatiságról nem is lehet beszélni.

De a Tiszás javaslat "visszaadja a közmédiát a magyar embereknek."

Közmédia: vallott a Tisza, így alakítja át, minden megváltozik – megszűnik az MTVA

Átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoz létre.

  1. Megszűnik az MTVA bonyolult és átláthatatlan struktúrája, finanszírozása.
  2. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.
  3. és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda.
  4. Létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek feladata a közmédia függetlenségének védelme, a működés és a gazdálkodás ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint a közmédia vezetőinek kiválasztásában való közreműködés.
  5. A közmédia vezetőit a jövőben nyílt és átlátható eljárásban kell kiválasztani, szigorú szakmai szempontok alapján. Ez közbizalmi feladat, amelyhez alkalmasság, függetlenség és transzparencia szükséges. A javaslat a Közszolgálati Chartával világos szakmai mércét is állít, az új Közszolgálati Tanács feladata pedig az lesz, hogy figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését. 
  6. A törvényjavaslat a Médiatanács működését is átalakítja. A médiahatóságnak a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést kell védenie. A javaslat kiegyensúlyozottabb összetételt, nyilvánosabb döntéshozatalt, átlátható vezetői pályázatot és szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be.
  7. A szabályozás összhangot teremt az európai szabályozási környezettel is. De ez a javaslat nem elsősorban európai kötelezettség miatt fontos. A törvényjavaslat jogállami garanciákat ad arra, hogy a közmédia ne a mindenkori hatalomé, hanem a magyar embereké legyen.
  8. A javaslat elfogadása esetén a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik. Az  új vezetők kinevezéséig tartó átmeneti időszakban a szakmai irányítást

a Társadalmi Kapcsolatokért felelős Miniszter végzi, vagyis Tarr Zoltán.

Feladata az intézményi átmenet biztosítása, a pénzügyi és működési audit elindítása, valamint a közszolgálati média helyreállításának koordinálása.

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