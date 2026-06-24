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politikus
Lázár János
Fidesz

Lázár János a semmiből bejelentést tett a sorsáról: megadta a végső választ, átveszi-e Orbán Viktortól a Fideszt – „Nekem ez már régen is elképzelésem volt”

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2026.06.24, 11:45
Frissítve: 2026.06.24, 11:59

A volt közlekedési és építési miniszter a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy önmagában nem tartaná ördögtől valónak a politikai mandátumok időbeli korlátozását. 

Lázár János Pusztaszabolcs Lázárinfo
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hílrlap

 

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a Tisza-kormány intézkedéseinek célja valójában a korábbi kormánypárti politikusok kiszorítása a közéletből.

Lázár János a parlament folyósóján úgy fogalmazott, hogy a Fidesz politikusait „ki akarják iktatni”, hasonlóan ahhoz, ahogy Németországban a második világháború után tették. Szerinte azonban Magyarországon demokratikusan megválasztott politikusokról van szó.

A politikus a beszélgetésről a saját Facebook-oldalára tett fel videót. A volt miniszter szerint a jelenlegi folyamatok mögött egyfajta „lusztráció van lényegében” és „vendettahangulat” érzékelhető. 

Hangsúlyozta, hogy a politikai vitákat nem jogszabályi korlátozásokkal, hanem a választók döntésével kellene rendezni.

Lázár János arról is beszélt, hogy egy évvel ezelőtt vállalta el az országgyűlési képviselői tisztséget a jelenlegi ciklusra, ugyanakkor hosszabb távon már nem tervezi a politikai pályafutását. Elmondása szerint 51 évesen nem kíván élete végéig politikával foglalkozni, ezért 

legkésőbb egy éven belül szeretne visszavonulni a közélettől.

Hozzátette, hogy korábban, 2018-ban és 2024-ben is felmerült benne a távozás gondolata, így nem tartja kizártnak, hogy a közeljövőben végleg lezárja politikai karrierjét.

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