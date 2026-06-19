Bombahír, itt a pontos időpont: visszatér Magyarországra a világ legnagyobb repülőgépe, katonai szállítmányt hoznak az ukránok Ferihegyre – a fél ország árgus szemekkel figyeli

A világ egyik legnagyobb repülőgépe ismét Budapestre tart: a jelenlegi információk szerint június 21-én, vasárnap délután 14 órakor érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre az ukrán Antonov Airlines legendás An–124 Ruszlánja. A repülőgép ezúttal nem titokzatos ipari berendezést vagy túlméretes rakományt hoz, hanem a Magyar Honvédség Észtországban használt katonai felszerelését szállítja haza a Vigorous Warrior nemzetközi katona-egészségügyi gyakorlatról.

Bombahír, itt a pontos időpont: visszatér Magyarországra a világ legnagyobb repülőgépe, katonai szállítmányt hoznak az ukránok Ferihegyre / Fotó: Facebook / FlyRosta

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal tájékoztatása szerint a gép várhatóan az észtországi Amari légibázisról érkezik Budapestre. A leszállás a 2-es futópályán történik majd, ugyanakkor a pontos megközelítési irányt a vasárnapi időjárás döntheti el. Az előrejelzések jelenleg északi szelet mutatnak, ami a 31-es pálya használatát valószínűsíti, de a térségbe érkező zivatarok még felülírhatják ezt a forgatókönyvet.

Az érkezés már most komoly érdeklődést váltott ki a repülésrajongók körében, hiszen az An–124-es minden budapesti látogatása különleges eseménynek számít. Bár az elmúlt hetekben szokatlanul gyakran fordult meg Ferihegyen, a típus továbbra is ritka vendégnek számít Magyarországon.

Nemrég három egymást követő napon is Budapesten járt az ukrán óriásgép. Akkor a repülésfigyelő oldalak adatai szerint a Lipcse–Budapest, illetve az Amari–Budapest útvonalakat repülte, a rakomány pontos tartalmáról azonban nem jelent meg hivatalos tájékoztatás.

Az Antonov–124-es rendszerint olyan szállítmányokat mozgat, amelyek méretük vagy értékük miatt hagyományos teherszállító repülőgépekkel nehezen lennének szállíthatók.

A mostani járat esetében ugyanakkor ismert a küldetés célja. A gép a Magyar Honvédség által az észtországi Vigorous Warrior hadgyakorlatra kivitt eszközöket szállítja vissza Magyarországra. Az ilyen katonai logisztikai feladatok jól mutatják, miért van továbbra is nagy kereslet az Antonov Airlines óriásgépei iránt.

Az An–124 Ruszlán különlegessége nemcsak a méretében rejlik. Több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért világszerte alkalmazzák katonai felszerelések, helikopterek, energetikai berendezések, ipari gépsorok vagy egyéb túlméretes szállítmányok mozgatására. Az Antonov An–225 Mrija 2022-es megsemmisülése óta az An–124 számít a világ legnagyobb rendszeresen üzemelő teherszállító repülőgépének.