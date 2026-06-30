Lengyelország miniszterelnök-helyettese és nemzetvédelmi minisztere, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kijelentette, hogy Lengyelország nem fogja támogatni Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, amennyiben Kijev nem hagy fel az Ukrán Nacionalisták Szervezete és az Ukrán Felkelő Hadsereg és ezek vezetőinek kultuszával.

Lengyelország megakaszthatja Ukrajna EU-csatlakozását, de Volodimir Zelezsnkij (b) magának köszönheti / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

A tárcavezető szerint Ukrajna komoly nehézségekbe ütközhet az Európai Unióba történő integráció során, ha továbbra is nemzeti jelképnek tekinti ezeket a szélsőséges szervezeteket – számolt be róla a Pravda ukrán hírportál. Az Ukrán Nacionalisták Szervezete és Ukrán Felkelő Hadsereg a II. Világháború előtt és alatt működő nacionalista ukrán szervezetek, összesen mintegy százezer lengyel meggyilkolásáért teszik felelőssé őket.

A két ország közötti konfliktus azzal kezdődött, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrán Felkelő Hadseregről nevezett el egy katonai egységet, amivel komoly sebeket tépett fel Varsóban. Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta, hogy Lengyelország határozott álláspontot képvisel majd, és elvárja Ukrajnától, hogy felhagyjon az ukrán nacionalista mozgalom vezetőinek hivatalos tiszteletével.

Lengyelország bekeményít

A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy minden országnak szigorú feltételeknek kell megfelelnie az Európai Unióhoz való csatlakozás során, beleértve a történelmi emlékezethez kapcsolódó követelményeket is. Véleménye szerint elfogadhatatlan az európai együttműködést olyan személyek vagy mozgalmak tiszteletére alapozni, amelyek fájdalmat okoznak, elutasítást váltanak ki, vagy valótlan képet terjesztenek az Európai Unió szomszédos tagállamairól.

„Az Európai Unióban nem lehet piedesztálra emelni azokat, akik rombolják az európai együttműködést. Sztepan Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba” – jelentette ki a lengyel politikus, aki hozzátette, hogy Varsó önállóan fog dönteni az Európai Unió bővítésének kérdésében, és senki sem mondhatja meg neki, miként szavazzon az egyes országok csatlakozásáról.

A miniszterelnök-helyettes egyetértett azzal felvetésével is, miszerint Kijevben állítólag vannak olyan politikai erők, amelyek valójában nem kívánják Ukrajna európai uniós csatlakozását.