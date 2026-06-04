Az ügyészség kezdeményezi Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását

Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a pártokon és kerületeken átívelő korrupciós ügyben. Szintén letartóztatást kért az ügyészség Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőre és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnökre – számolt be a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtöki közleménye alapján a 24.hu.

Őrsi Gergely jelenlegi II. kerületi polgármester letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A 2019 óta polgármesterként dolgozó Őrsi Gergely korábban Molnár Zsolt munkatársa volt a szocialista pártban, a budai kerületet egy ideje párton kívüliként vezeti. Elődje, Láng Zsolt májusig fideszes országgyűlési képviselő volt.

A gyanú szerint egy parkfenntartással foglalkozó cég tényleges irányítója 2011 és 2024 között, több önkormányzati cikluson át, szerződések megszerzése és feltételeinek javítása érdekében önkormányzati vezetőket és politikusokat vesztegetett meg, összesen több mint 2 milliárd forint értékben.

Molnár Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség kedden kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Védőügyvédje, Bajáky Tamás a 24.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnár Zsoltot, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Akkor arról szóltak a hírek, hogy Molnár Zsolt letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.

A II. kerületi önkormányzat kedden az Indexnek megerősítette, hogy kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. Kerületi Polgármesteri Hivatalban is nyomozati cselekményeket végeztek. Hozzátették, hogy a polgármester és a hivatal „mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel”, és valamennyi kért iratot a hatóságok rendelkezésére bocsátották. A nyomozati cselekmények okáról a Központi Nyomozó Főügyészség nem tájékoztatott.

Szintén az Index csütörtökön már arról írt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós ügyben 12 újabb személyt gyanúsított meg, így összesen 32 gyanúsítottja van az eljárásnak. A keddi razziákon több tízmilliós értékű készpénzt és ingóságot foglaltak le, nyolc gyanúsított ellen letartóztatást indítványozott az ügyészség.