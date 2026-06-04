Lex Orbán: nagy blamába futott bele a Tisza, lefújhatták a jövő heti szavazást
Nem szerepel az Országgyűlés jövő heti ülésének napirendjén a közéletben lex Orbánként elhíresült alaptörvény-módosítási javaslat, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozásával akadályozná meg, hogy Orbán Viktor a jövőben ismét kormányfő legyen – írja a Magyar Nemzet.
Lex Orbán: nagy blamába futott bele a Tisza, lefújhatták a jövő heti szavazást
A parlamenti honlapon elérhető információk szerint
a törvényalkotási folyamat egyelőre elakadt, így a javaslatról a képviselők várhatóan nem szavaznak a június 8–9-i plenáris ülésen.
A Tisza Párt képviselői, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István által benyújtott előterjesztés jelentős politikai vitát váltott ki. A tervezet szerint a miniszterelnöki megbízatások időtartamának számításakor az 1990. május 2. után betöltött ciklusokat kellene figyelembe venni, így a szabályozás gyakorlatilag kizárná Orbán Viktort abból, hogy a jövőben ismét miniszterelnök legyen.
A javaslatot május 20-án nyújtották be, majd gyorsított ütemben indult meg a parlamenti tárgyalása. Május 26-án az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, még ugyanazon a napon pedig a plenáris ülés is foglalkozott vele. A részletes vitát június 3-án folytatták le, ezt követően azonban a folyamat megtorpant.
Jelenleg az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak, amely a következő lépés lenne a törvényalkotási bizottság előtti tárgyalás előtt. Mivel a bizottság június 4-i ülésén nem szerepelt napirenden a módosítás, a jövő heti parlamenti ülésen sem kerülhet sor az összegző módosító javaslat vitájára és a zárószavazásra.
A késlekedés okairól egyelőre nincs hivatalos magyarázat. Nem zárható ki, hogy a Tisza Párt további módosításokon dolgozik. A tervezet ugyanis nemcsak a miniszterelnöki ciklusok kérdését érinti, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére vonatkozó szabályokat is módosítaná.
A részletes vita során Tuzson Bence igazságügyi miniszter ismét bírálta a javaslatot, amelyet továbbra is visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotásnak nevezett. Melléthei-Barna Márton ugyanakkor visszautasította ezt az értelmezést, hangsúlyozva, hogy álláspontja szerint a tervezet nem sérti a jogállamiság alapelveit.
Hétfőn döntenek a vizsgálóbizottságok tagjairól
Miközben a lex Orbán sorsa bizonytalanná vált, az Országgyűlés jövő heti munkájában más fontos ügyek kerülnek előtérbe. A képviselők dönthetnek több új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek az MNB működésével kapcsolatos ügyeket, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálnák.
Emellett napirenden lesz a devizahiteleseket érintő törvényjavaslat, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés általános vitája is.