Nem szerepel az Országgyűlés jövő heti ülésének napirendjén a közéletben lex Orbánként elhíresült alaptörvény-módosítási javaslat, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozásával akadályozná meg, hogy Orbán Viktor a jövőben ismét kormányfő legyen – írja a Magyar Nemzet.

A lex Orbán sorsa így egyelőre bizonytalan / Fotó: Szigetváry Zsolt

Lex Orbán: nagy blamába futott bele a Tisza, lefújhatták a jövő heti szavazást

A parlamenti honlapon elérhető információk szerint

a törvényalkotási folyamat egyelőre elakadt, így a javaslatról a képviselők várhatóan nem szavaznak a június 8–9-i plenáris ülésen.

A Tisza Párt képviselői, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István által benyújtott előterjesztés jelentős politikai vitát váltott ki. A tervezet szerint a miniszterelnöki megbízatások időtartamának számításakor az 1990. május 2. után betöltött ciklusokat kellene figyelembe venni, így a szabályozás gyakorlatilag kizárná Orbán Viktort abból, hogy a jövőben ismét miniszterelnök legyen.

A javaslatot május 20-án nyújtották be, majd gyorsított ütemben indult meg a parlamenti tárgyalása. Május 26-án az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, még ugyanazon a napon pedig a plenáris ülés is foglalkozott vele. A részletes vitát június 3-án folytatták le, ezt követően azonban a folyamat megtorpant.

Jelenleg az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak, amely a következő lépés lenne a törvényalkotási bizottság előtti tárgyalás előtt. Mivel a bizottság június 4-i ülésén nem szerepelt napirenden a módosítás, a jövő heti parlamenti ülésen sem kerülhet sor az összegző módosító javaslat vitájára és a zárószavazásra.

A késlekedés okairól egyelőre nincs hivatalos magyarázat. Nem zárható ki, hogy a Tisza Párt további módosításokon dolgozik. A tervezet ugyanis nemcsak a miniszterelnöki ciklusok kérdését érinti, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére vonatkozó szabályokat is módosítaná.

A részletes vita során Tuzson Bence igazságügyi miniszter ismét bírálta a javaslatot, amelyet továbbra is visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotásnak nevezett. Melléthei-Barna Márton ugyanakkor visszautasította ezt az értelmezést, hangsúlyozva, hogy álláspontja szerint a tervezet nem sérti a jogállamiság alapelveit.