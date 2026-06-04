Deviza
EUR/HUF354,23 -0,57% USD/HUF305,06 -0,58% GBP/HUF409,5 -0,61% CHF/HUF386,4 -0,39% PLN/HUF83,59 -0,43% RON/HUF67,38 -0,57% CZK/HUF14,63 -0,52% EUR/HUF354,23 -0,57% USD/HUF305,06 -0,58% GBP/HUF409,5 -0,61% CHF/HUF386,4 -0,39% PLN/HUF83,59 -0,43% RON/HUF67,38 -0,57% CZK/HUF14,63 -0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 591,93 -0,84% MTELEKOM2 662 -1,26% MOL3 916 -1,76% OTP40 700 -0,9% RICHTER11 880 -1% OPUS407,5 +9,84% ANY7 990 +0,38% AUTOWALLIS146 +0,69% WABERERS4 780 +7,17% BUMIX9 292,65 +1,8% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 880,16 +0,08% BUX133 591,93 -0,84% MTELEKOM2 662 -1,26% MOL3 916 -1,76% OTP40 700 -0,9% RICHTER11 880 -1% OPUS407,5 +9,84% ANY7 990 +0,38% AUTOWALLIS146 +0,69% WABERERS4 780 +7,17% BUMIX9 292,65 +1,8% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 880,16 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
országgyűlés
javaslat
Orbán Viktor
Magyar Péter

Lex Orbán: nagy blamába futott bele a Tisza, lefújhatták a jövő heti szavazást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Tisza Párt által benyújtott, a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvény-módosítás nem szerepel az Országgyűlés jövő heti ülésének napirendjén. A lex Orbán sorsa így egyelőre bizonytalan.
VG
2026.06.04, 20:26

Nem szerepel az Országgyűlés jövő heti ülésének napirendjén a közéletben lex Orbánként elhíresült alaptörvény-módosítási javaslat, amely a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozásával akadályozná meg, hogy Orbán Viktor a jövőben ismét kormányfő legyen – írja a Magyar Nemzet.

MAGYAR Péter Országgyűlés, Parlament
A lex Orbán sorsa így egyelőre bizonytalan / Fotó: Szigetváry Zsolt

Lex Orbán: nagy blamába futott bele a Tisza, lefújhatták a jövő heti szavazást

A parlamenti honlapon elérhető információk szerint 

a törvényalkotási folyamat egyelőre elakadt, így a javaslatról a képviselők várhatóan nem szavaznak a június 8–9-i plenáris ülésen.

A Tisza Párt képviselői, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István által benyújtott előterjesztés jelentős politikai vitát váltott ki. A tervezet szerint a miniszterelnöki megbízatások időtartamának számításakor az 1990. május 2. után betöltött ciklusokat kellene figyelembe venni, így a szabályozás gyakorlatilag kizárná Orbán Viktort abból, hogy a jövőben ismét miniszterelnök legyen.

A javaslatot május 20-án nyújtották be, majd gyorsított ütemben indult meg a parlamenti tárgyalása. Május 26-án az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, még ugyanazon a napon pedig a plenáris ülés is foglalkozott vele. A részletes vitát június 3-án folytatták le, ezt követően azonban a folyamat megtorpant.

Jelenleg az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak, amely a következő lépés lenne a törvényalkotási bizottság előtti tárgyalás előtt. Mivel a bizottság június 4-i ülésén nem szerepelt napirenden a módosítás, a jövő heti parlamenti ülésen sem kerülhet sor az összegző módosító javaslat vitájára és a zárószavazásra.

A késlekedés okairól egyelőre nincs hivatalos magyarázat. Nem zárható ki, hogy a Tisza Párt további módosításokon dolgozik. A tervezet ugyanis nemcsak a miniszterelnöki ciklusok kérdését érinti, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésére vonatkozó szabályokat is módosítaná.

A részletes vita során Tuzson Bence igazságügyi miniszter ismét bírálta a javaslatot, amelyet továbbra is visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotásnak nevezett. Melléthei-Barna Márton ugyanakkor visszautasította ezt az értelmezést, hangsúlyozva, hogy álláspontja szerint a tervezet nem sérti a jogállamiság alapelveit.

Hétfőn döntenek a vizsgálóbizottságok tagjairól

Miközben a lex Orbán sorsa bizonytalanná vált, az Országgyűlés jövő heti munkájában más fontos ügyek kerülnek előtérbe. A képviselők dönthetnek több új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek az MNB működésével kapcsolatos ügyeket, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálnák. 

Emellett napirenden lesz a devizahiteleseket érintő törvényjavaslat, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés általános vitája is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu