Jelentős fennakadást okozott szombaton az M7-es autópályán egy kigyulladt személyautó. A Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében teljes pályazárat rendeltek el a tűzoltás idejére, miközben a sűrű füst miatt a Balaton irányába haladó forgalom is lelassult. A torlódás a legfrissebb információk szerint már meghaladta a tíz kilométert.

Mindenki készüljön, óriási káosz az M7-esen, nem lehet látni a füsttől / Fotó: M1-M7 autópálya figyelő

A tájékoztatás szerint a személyautó a leállósávban gyulladt ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A rendőrség a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, hogy a tűzoltók biztonságosan elvégezhessék a munkát.

A füst nemcsak a Budapest felé tartókat érintette. Az Útinform szerint

a Balaton irányába közlekedőknek is lassulásra kellett számítaniuk,

mivel a sűrű füst jelentősen rontotta a látási viszonyokat az autópálya ezen szakaszán – írja a Feol.

A katasztrófavédelem később közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, így a teljes pályazárat feloldották, a forgalom egy sávon ismét megindulhatott. Az autó azonban teljesen kiégett, a lángok pedig átterjedtek a száraz aljnövényzetre is.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A tűzeset során az aszfaltburkolat és a kilométerszelvényt jelző tábla is megsérült. A helyszínen továbbra is jelentős torlódásra kell számítani, amely meghaladja a tíz kilométert. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos információ.