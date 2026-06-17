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Magyar Honvédség
Airbus
Mi-17
Mi-24
magyar légierő
harci helikopter

Véget ért egy korszak a magyar hadseregnél: ma repültek utoljára az orosz vasak, elbúcsúzott a honvédség a legendás katonai gépektől – videón az Mi-17 és az Mi-24 végső útja

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Több generáció katonája szolgált rajtuk, most azonban eljött a búcsú ideje. A Magyar Honvédség szolnoki ünnepségén hivatalosan is lezárták a keleti gyártású helikopterek korszakát.
VG
2026.06.17, 19:50
Frissítve: 2026.06.17, 20:43

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a szolnoki helikopterbázis katonái és vendégei: hivatalosan is búcsút intettek a Magyar Honvédség legendás Mi-24 harci- és Mi-17 szállítóhelikoptereinek. A csaknem fél évszázadon át szolgáló forgószárnyasok helyét immár teljes egészében modern Airbus típusok vették át – írta a JETfly.

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Egy korszak lezárult a Magyar Honvédség életében, amikor hivatalosan is elköszöntek az Mi-24 és Mi-17 helikopterektől / Fotó: Honvédelem.hu / Facebook

Szolnokon, az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál hivatalosan is lezárult a Magyar Honvédség egyik leghosszabb és legismertebb fejezete. 

A június 17-i búcsúceremónián végleg elköszöntek az Mi-24 harci helikopterektől és az Mi-17 szállító helikopterektől, amelyek évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben.

A búcsú nem csupán technikai váltást jelent, hanem egy korszak végét is. A szovjet eredetű forgószárnyasok hosszú időn keresztül szolgálták a magyar haderőt, részt vettek kiképzési feladatokban, hazai műveletekben, nemzetközi missziók támogatásában, valamint katasztrófavédelmi és humanitárius feladatok végrehajtásában is.

Búcsúznak a Magyar Honvédség legendái

A legismertebb típus kétségtelenül az Mi-24 volt, amelyet a katonai repülés világában gyakran „repülő tankként” emlegetnek. A típus 1978-ban jelent meg Magyarországon, amikor az első négy Mi-24D harci helikopter megérkezett a Magyar Néphadsereg állományába. Az ezt követő évtizedekben összesen 46 különböző altípusú Mi-24 szolgált magyar felségjel alatt. A gépek közel fél évszázadon át álltak szolgálatban, és ez idő alatt több mint 210 ezer felszállást, valamint több mint 85 ezer repült órát teljesítettek. Afganisztánban NATO-missziók során is bizonyították képességeiket.

Az Mi-24-esek története egyszer már majdnem véget ért. A 2010-es évek elején úgy tűnt, hogy végleg kivonják őket a szolgálatból, végül azonban nyolc példányt oroszországi nagyjavításra küldtek. A korszerűsítés után a helikopterek további hét évig szolgálhatták a Magyar Honvédséget, fenntartva a forgószárnyas tűztámogató képességet.

Az idei év elején azonban végleg lejárt az utolsó példányok naptári üzemideje. 

Február 5-én hivatalosan is véget ért az Mi-24-esek aktív pályafutása, és bár a gépek kivonásáról külön döntés nem született, repülésre már nem alkalmasak. Ezzel lezárult a magyar katonai repülés egyik legmeghatározóbb típustörténete.

Az Mi-17-es szállítóhelikopterek búcsúja szintén fontos mérföldkő. Ezek a gépek hosszú éveken keresztül biztosították a katonák, felszerelések és utánpótlás szállítását, emellett rendszeresen vettek részt árvízi védekezésekben, kutató-mentő feladatokban és egyéb rendkívüli helyzetek kezelésében.

A keleti technika helyét mára teljes egészében a nyugati gyártású Airbus helikopterek vették át. A Magyar Honvédség állományában szolgál a H145M könnyű többcélú helikopterflotta, valamint a H225M közepes szállító és különleges műveleti feladatokra alkalmas típus. A pilóták alap- és továbbképzését pedig továbbra is az AS350 Écureuil helikopterek segítik. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik leglátványosabb eredménye éppen ez a teljes helikopterflotta-csere lett, amely alapjaiban alakította át a magyar katonai repülést.

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A Magyar Honvédség végleg nyugdíjazta a Mi-24-eseket. A legendás helikopterek 1978 óta szolgálták a légtér védelmét.

 

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