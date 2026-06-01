Kiderültek a részletek: ezért megy kedden Magyar Péter Németországba, erről fog tárgyalni Merz kancellárral – Ukrajna a fókuszban

Berlinbe utazik Magyar Péter, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyal az európai biztonságról, Ukrajnáról és a magyar-német kapcsolatokról. Az új magyar miniszterelnök látogatása különösen fontos időszakban érkezik, amikor 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról zajlanak az egyeztetések.

Berlin és Párizs felé veszi az irányt Magyar Péter, aki a kontinens két meghatározó vezetőjével egyeztet a héten / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Fontos diplomáciai látogatásra érkezik Berlinbe Magyar Péter miniszterelnök, akit kedden fogad Friedrich Merz német kancellár.

A találkozó különösen nagy figyelmet kap Európában, hiszen ez lesz a magyar kormányfő első hivatalos berlini útja hivatalba lépése óta.

A német NTV értesülései alapján Magyar Pétert katonai tiszteletadással fogadják, majd négyszemközti tárgyalás következik. A programot közös sajtótájékoztató zárja. A megbeszélések témái között szerepelnek a magyar–német kapcsolatok, az Európai Unió előtt álló kihívások, Ukrajna további támogatása, valamint az euroatlanti biztonság kérdései.

A berlini találkozó része annak a diplomáciai offenzívának, amelyet Magyar Péter a májusi hivatalba lépése óta folytat. Az áprilisi parlamenti választásokon elsöprő győzelmet arató Tisza kétharmados többséget szerzett, ezzel lezárva a Fidesz hosszú kormányzati időszakát. Az új miniszterelnök azóta már Varsóban és Bécsben is tárgyalt, Brüsszelben pedig egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Magyar Péter nem áll meg Berlinben

A berlini út után a kormányfő szerdán Párizsba utazik, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik. Bár a francia tárgyalások részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a látogatás jól mutatja, hogy az új magyar kormány kiemelt célja a kapcsolatok erősítése az Európai Unió meghatározó államaival.

A mostani egyeztetések időzítése sem véletlen. Néhány nappal korábban politikai megállapodás született az Európai Bizottsággal arról, hogy Magyarország előtt ismét megnyílhat a korábban befagyasztott, összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás.

A pénz tényleges kifizetése azonban még korántsem automatikus. Budapestnek augusztus végéig teljesítenie kell a fennmaradó reformfeltételeket, különben különösen a helyreállítási alapból származó, mintegy 10 milliárd eurós támogatás kerülhet veszélybe.

Emellett az uniós tagállamok jóváhagyására is szükség lesz, így Magyar Péter diplomáciai körútján az ehhez szükséges támogtást is meg kell szereznie.

Brüsszel részéről továbbra is elvárás, hogy Magyarország feloldja az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatos vétóját. Magyar Péter korábban jelezte: támogatná a folyamat megnyitását, amennyiben Ukrajna megfelelő garanciákat ad a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak biztosítására.