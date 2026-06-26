Rátromfolt az euróra Magyar és Kármán, majdnem kész a pótköltségvetés – de a forintot már nehéz táncba vinni
Budapestre látogatott Kyriakos Pierrakakis, az Eurócsoport elnöke. A görög politikus a magyar kormány több tagjával is tárgyalt pénteken, ezt követően közös sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel.
Magyar Péter: 22 évvel ezelőtt közelebb voltunk az eurózóna csatlakozáshoz, mint most
„A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon kiemelkedően magas az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, 70-75 százalék körül van. A nem eurozóna tagállamok közül itt a legmagasabb ez a szám” – emelte ki a sajtótájékoztatón Magyar Péter. Hozzátette, hogy ennek oka, hogy a magyarok azt tapasztalták, hogy nem eurozóna-tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, az alacsony munkabérekkel.
Magyar Péter szerint Görögország egy mintaország. Óriási nehézségekkel nézett szembe a gazdasági világválság alatt, több mentőcsomagon ment keresztül, ma pedig tekintve a költségvetés stabilitását, a csökkenő államadósságot, a kiszámítható gazdasági növekedést, egy mintaország.
A miniszterelnök kiemelte, hogy az eurozóna-csatlakozás egy hosszú folyamat, az a cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű, mivel ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg.
A kormányfő kijelentései egyből tükröződtek a forint árfolyamában, de egy ki kislengés után hamar megnyugodott a magyar fizetőeszköz jegyzése.
„Ma nagyon meghatározó és termékeny megbeszélést folytattunk az európai gazdaságról és a magyar gazdaságról, és azokról a lehetőségekről, melyekkel erősíthetjük Magyarország energiabiztonságát, pénzügyi biztonságát, a pénzügyi piac stabilitását és azokat a befektetéseket, amelyek Európa hosszú távú gazdasági sikeréhez kellenek” – ismertette Kyriakos Pierrakakis.
Az Eurocsoport elnöke szerint Bulgária csatlakozása az eurozónához, ahogy korábban Horvátország csatlakozása is, jól demonstrálta, hogy mit jelent az egységes valuta, ami egyébként a második legfontosabb valuta a dollár után.
A görög politikus kijelentette, hogy az Eurocsoport készen áll arra, hogy támogassa Magyarországot az euró bevezetése felé vezető úton. A múlt héten beadott magyar reziliencia-terv az EcoFin július 10-i tanácsülésén kerülhet jóváhagyásra.
A tőkepiacokról is fontos részleteket közölt a pénzügyminiszter
„A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni” – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter.
Hozzátette, hogy a közös álláspont az, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységességét erősíteni kell, ugyanis Európának fel kell zárkóznia ezen a téren az Egyesült Államokhoz. A tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országokban, mint Magyarországon is, a kis- és középvállalkozások számára ma nehezen elérhetően a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez egy versenyképességi hátrányt jelent.
Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy reális cél, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse a maastrichti kritériumokat. Azonban az euró bevezetéséhez utána még idő kell, és a politikai döntés is. Ráadásul a bevezetés kapcsán is lesz még számos feladat.
A miniszterelnök kijelentette, hogy nem lesznek megszorítások annak érdekében, hogy hazánk teljesíteni tudja az euró bevezetésének követelményeit.
Kármán András kérdésre válaszolva elmondta, hagy az ERM 2 rendszerhez való csatlakozás – és ugye minimum két évet el kell tölteni ebben az árfolyamrendszerben – az egyike a maastrichti kritériumoknak. Magyarország esetében a legnehezebb feltétel a költségvetéshez kapcsolódó feltételek teljesítés, a hiány illetve az államadósság megfelelő pályára állítása. Ha ezek megvannak, akkor a többi feltétel teljesítése is könnyebb lesz. A pénzügyminiszter úgy gondolja, hagy az ERM 2 csatlakozással sem kell most még sietni