Rátromfolt az euróra Magyar és Kármán, majdnem kész a pótköltségvetés – de a forintot már nehéz táncba vinni

Budapestre látogatott Kyriakos Pierrakakis, az Eurócsoport elnöke. A görög politikus a magyar kormány több tagjával is tárgyalt pénteken, ezt követően közös sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel.

Magyar Péter fogadta az Eurocsoport elnökét / Fotó: AFP

Magyar Péter: 22 évvel ezelőtt közelebb voltunk az eurózóna csatlakozáshoz, mint most

„A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon kiemelkedően magas az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, 70-75 százalék körül van. A nem eurozóna tagállamok közül itt a legmagasabb ez a szám” – emelte ki a sajtótájékoztatón Magyar Péter. Hozzátette, hogy ennek oka, hogy a magyarok azt tapasztalták, hogy nem eurozóna-tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, az alacsony munkabérekkel.

Magyar Péter szerint Görögország egy mintaország. Óriási nehézségekkel nézett szembe a gazdasági világválság alatt, több mentőcsomagon ment keresztül, ma pedig tekintve a költségvetés stabilitását, a csökkenő államadósságot, a kiszámítható gazdasági növekedést, egy mintaország.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az eurozóna-csatlakozás egy hosszú folyamat, az a cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű, mivel ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg.

A kormányfő kijelentései egyből tükröződtek a forint árfolyamában, de egy ki kislengés után hamar megnyugodott a magyar fizetőeszköz jegyzése.