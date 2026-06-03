Megdöbbentek a németek, mit tett Magyar Péter Merz kancellár mellett állva: „A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a fejét”

Berlinben tett hivatalos bemutatkozó látogatást Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter, akit Friedrich Merz német kancellár meleg szavakkal fogadott. A találkozó azonban egy ponton váratlanul személyes és érzelmekkel teli fordulatot vett.

Éles szóváltás árnyékolta be Magyar Péter berlini bemutatkozó látogatását / Fotó: NurPhoto via AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy a német kancellár Magyar Péter társaságában Berlinben azt mondta, hogy új kezdet jöhet a két ország kapcsolatában.

A Der Spiegel „A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a fejét” című írásában jegyezte meg, hogy

a békés hangulatú sajtótájékoztató feszültté vált, amikor egy magyar újságíró Tamás Sulyok köztársasági elnök egyik nyilatkozatáról kérdezte az új miniszterelnököt.

Az államfő egy német lapnak adott interjújában azt állította, hogy Magyarországon sérülnek a demokratikus alapelvek.

A kérdés láthatóan érzékenyen érintette Magyar Péter. A cikk megjegyzi, hogy korábban mosolygó politikus arca elkomorult, és több percen át szenvedélyesen beszélt a Fidesz-kormány időszakáról.

Azt állította, hogy az előző rendszer hazugságokat terjesztett róla, családjáról és pártjáról, miközben akadályozta a Tisza Párt működését.

Magyar szerint Sulyok tétlenül nézte végig, ahogy az ország az Orbán-korszakban „Európa egyik legkorruptabb államává” vált. Úgy fogalmazott, hogy az államfőnek inkább hallgatnia kellene, mintsem külföldön bírálni az új kormányt.

Hozzátette: a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, és kész eltávolítani a korábbi rendszer bábjait a közéletből.

Korábban rendkívül éles hangvételű Facebook-bejegyzésben számolt be Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnökkel folytatott hétfői egyeztetésről. Az államfő szerint a találkozó megerősítette azt a benyomását, hogy

a kormányzat az alaptörvénytől eltérő politikai szempontok alapján értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.

Sulyok Tamás közölte: a Sándor-palotában tartott megbeszélésen – amelyen az igazságügyi miniszter is részt vett – ismét egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani tisztségéről. Indoklása szerint az Alaptörvény betartására és betartatására tett esküje nem teszi lehetővé, hogy politikai nyomásra távozzon hivatalából.