„Nyitott kapuk várják” – Németország támogatja Magyar Pétert
A német kancellár Magyar Péter társaságában Berlinben azt mondta, hogy új kezdet jöhet a két ország kapcsolatában. A német szövetségi kancellár úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy az új magyar kormányfő visszavezeti az országot a helyes pályára, ehhez pedig Németországban nyitott kapuk várják.
Én személyesen is rendelkezésre állok, hogy partnerként segítsem a munkáját
– mondta Friedrich Merz.
Arról is beszélt, hogy olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége veszélyben van, mert az orosz–ukrán háború alapvető kihívás elé állítja a kontinenst. Ezért különösen fontos, hogy az uniós országok összetartsanak.
Azt is mondta, nagyon örülnének annak, ha Magyarország is az egység oldalán állna. Hozzátette: ehhez hozzátartozik az ukrajnai háborúval kapcsolatos közös álláspont is. Ugyanakkor megértik, hogy Magyarországnak több kétoldalú kérdést is tisztáznia kell, ilyen például a kárpátaljai magyar közösség helyzete.
A kancellár szerint azonban ezek a kérdések nem történhetnek az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatásának rovására, és nem téríthetik el a közös céltól sem a tagállamokat, hogy hivatalosan is megkezdődjenek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. A kancellár szerint mindez közelebb hozza a béke ügyét.
Hozzátette, hogy a magyar kormányt meghívta, hogy aktívan vegyen részt az uniós belső piac erősítéséről szóló tárgyalásokban, valamint abban is, hogy közösen dolgozzák ki a források elköltésének jövőjét.
Emlékeztetett: két hét múlva folytatódnak a tárgyalások az Európai Tanács ülésén.
Magyar Péter meghívta a német kancellárt Budapestre az 1956-os forradalom évfordulójára.
A magyar kormányfő azt mondta, hogy az uniós vezetők többsége pozitívan várja az új magyar kormánnyal való együttműködést. Hozzátette: Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unió hosszú távú költségvetésének kialakításában, az illegális migráció elleni küzdelemben, a versenyképesség erősítésében és a külpolitikai kérdésekben is.
Azt nem ígértem a kancellárnak, hogy mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és tudja, hogy az európai politika a kompromisszumokról szól
– mondta Magyar Péter.
Arról is beszélt, hogy Németország Magyarország legfontosabb külföldi befektetője. Kiemelte, hogy a két ország közötti mérleg 67 milliárd eurót tesz ki, és folyamatos növekedést mutat.
Hozzátette, hogy a német befektetések jelentős szerepet játszanak a magyar gazdaságban, a Németországból érkező vállalatok pedig több tízezer embernek biztosítanak munkát.
Arról is beszélt, hogy a német kancellár üdvözölte Magyarország energiaellátásának diverzifikációját, mert szerinte ez biztonságosabbá teszi az ellátást, és hosszú távon az energiaárak csökkenéséhez is hozzájárulhat.
Magyar Péter megerősítette, hogy továbbra is tárgyalások zajlanak Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok biztosításáról. Hozzátette: kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
Kész vagyok arra, hogy a jövő hét elején találkozzak az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberijogokban
– mondta Magyar Péter.
Kifejtette, hogy a kisebbségek számára az anyanyelv használata az óvodában, az oktatásban vagy a hivatalos ügyintézés során nem extra jog, hanem alapvető európai érték. Egy olyan országnak, amely az Európai Unió tagja kíván lenni, kötelessége biztosítani és tiszteletben tartani ezeket a jogokat.
Azt is kiemelte, hogy fontos a visegrádi együttműködés (V4) megerősítése. Ennek egyik alapja volt a magyar–lengyel barátság újjáépítése és a két ország kapcsolatainak rendezése.
Hozzátette, hogy július 23-án V4-es kormányfői csúcstalálkozót rendeznek Budapesten.
Szerinte kívánatos lenne, ha ezt az együttműködést a jövőben ki lehetne terjeszteni Németországra, Ausztriára, Horvátországra, Szlovéniára és Romániára is.
Arról is beszélt, hogy meghívták a német kormányt Budapestre.
A magyar kormányfő újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a z egyeztetéseken elhangzott, hogy örömmel jönne még több német vállalat Magyarországra, és a már jelen lévő cégek is tovább bővítenék beruházásaikat.
Hangsúlyozta, hogy az autóipar, a kutatás-fejlesztés és más gazdasági területek esetében is fontos cél.
