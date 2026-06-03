Ukrán aranykonvoj: Magyar Péter váratlanul Havasi Bertalannal találta szembe magát, kőkemény üzenetet adott át Orbán Viktor sajtófőnöke - "„Kézivezérléssel irányítja a rendőrséget”

A miniszterelnök azt írta, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkosszálati szervek munkáját.

Ukrán aranykonvoj: Magyar Péter váratlanul Havasi Bertalannal találta szembe magát / Fotó: Fidesz / Facebook

Magyar Péter a posztjában úgy fogalmazott, hogy azt a korábbi miniszterelnök személyesen dönthetett egyes rajtaütésekről, illetve arról is, ha bizonyos eljárásokat elhúztak. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Vállalnia kell a felelősséget!”

A miniszterelnök a Telex szerdán megjelent cikkére reagált. A lap szerint a kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajtaütést hajtsanak végre az úgynevezett ukrán „aranykonvojon”, noha a műveletet szakmai szempontból semmi sem indokolta.

A Telex állítása szerint a cikkben szereplő információk több, az ügyre rálátó vagy abban érintett forrással folytatott háttérbeszélgetésből származnak. A lap szerint ezek a források azt állították, hogy a döntés politikai szinten született meg.

Az ügyben érintett hatóságok és a kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció a Magyar Péter által megfogalmazott vádakra.

Havas Bertalan egy videóban reagált a kijelentésekre. Azt mondta, hogy Magyar Péter hazudik, mivel az Orbán-kormányban mindenki a törvények betartotta és betartatta.

Orbán Viktor sajtófőnöke a kézi vezérlésre vonatkozó állításokra úgy reagált, hogy éppen Magyar Péter irányítja kézi vezérléssel a rendőrséget.

Akárcsak az én esetemben is, amikor helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból

– mondta Havas Bertalan.