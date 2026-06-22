Magyar Péter bejelentette: elindítja a Tisza-kormány a tisztítótűz-műveletet
Napirend előtti felszólalásában a kormányfő párhuzamot vont az olaszországi maffiahálózatok elleni fellépés és a magyar politikai rendszer átalakítása között.
„Ma elindítjuk a tisztulás műveletét” – Magyar Péter hadat üzent
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy 34 évvel a hírhedt maffiagyilkosságok után Olaszországban ma is folyamatos küzdelem zajlik a szervezett bűnözés ellen.
Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány célja felszabadítani az országot a gazdasági és politikai maffiától. „Honfitársaim, én ezért jöttem” – jelentette ki Magyar Péter.
Jól jegyezzék meg ezt a napot: ma elindítjuk a tisztulás műveletét, amely lezár egy korszakot
– jelentette ki Magyar Péter. Közölte, hogy ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása lesz.
Magyar Péter szerint az országot fogva ejtő rendszer több évtizede épül: a kilencvenes évek privatizációitól és az olajszőkítési ügyektől kezdve a „30–70-es korrupciós megállapodásokon” át egészen „a parkfenntartásos korrupciókorrupciós hálózatig”.
Azt mondta, hogy a Tisza-kormány „bűnözőről bűnözőre haladva” számolja fel „a magyar Cosa Nostrát”.
Jön a nagy takarítás: Sulyok, Polt és a bírói vezetők is célkeresztben
Magyar Péter ismét élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint az államfő egy „teljes jogi abszurditás” részese lett azzal, hogy korábbi munkahelyétől kért állásfoglalást egy még nem létező jogszabállyal kapcsolatban.
A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: Sulyok Tamás „többéves hallgatás és sunnyogás után” fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy elkerülje leváltását. Magyar szerint a köztársasági elnök lépése már a kezdetektől kudarcra volt ítélve, és azt állította, hogy az alkotmánybírák valójában elhatárolódtak tőle.
A politikus szerint az eset jól mutatja, miért van szükség a jogállamiság helyreállítására Magyarországon. Hozzátette: Sulyok Tamás egyik legfontosabb feladata a nemzeti egység megteremtése lett volna, ám szerinte ebben nem járt sikerrel.
Magyar Péter beszédében a magyar igazságszolgáltatás több vezető szereplőjét is bírálta. Polt Péter legfőbb ügyész kapcsán azt mondta, hogy hivatalában nem tárta fel a korrupciós ügyeket, majd úgy fogalmazott, hogy emiatt kerülhetett az alkotmánybíróság élére.
A Kúria elnökét illetően pedig azt kifogásolta, hogy állítása szerint úgy tölthette be a tisztséget, hogy korábban egyetlen napot sem dolgozott ítélkező bíróként, amihez szerinte a jogszabályokat is módosítani kellett.
A miniszterelnök szerint a jogállami intézmények függetlenségének helyreállítása az egyik legfontosabb feladata a jelenlegi kormányzatnak.
A tisztítótűz-műveletet részeként Magyar Péter kezdeményezni fogja a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alkotmánymódosítást követően.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy szeptembertől a magyar társadalom bevonásával új alkotmány készül, amelyet népszavazáson erősítenének meg.
Magyar Péter közölte, hogy az alkotmánymódosítás részeként megváltoztatják az Alkotmánybíróság vezetésének szabályait: a jövőben az Alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák választhatják meg.
Hozzátette,
visszaállítják a 70 éves felső korhatárt is, ami állítása szerint Polt Péter alkotmánybírósági megbízatásának megszűnését eredményezné.
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány alkotmánymódosítást nyújt be a bírói függetlenség erősítése érdekében. A tervek szerint
a jövőben a bírák kezdeményezhetik a Kúria és az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőinek visszahívását, amelyről végül az Országgyűlés dönthet kétharmados többséggel.
A kormányfő szerint változnának a Kúria elnökének megválasztási szabályai is. Az új rendszerben a bírák jelölhetnének Kúria- és OBH-elnököket, az Országgyűlés pedig a három legtöbb támogatást szerző jelölt közül választhatna.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Alaptörvény módosításával legfeljebb 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát.
Magyar Péter megerősítette, hogy szeptemberben széles körű társadalmi egyeztetéssel indul el az új alkotmány kidolgozása. Elmondása szerint olyan alaptörvényt szeretnének létrehozni, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar társadalom egésze magáénak érezhet.
A folyamat várhatóan egy évig tart majd, a végleges szöveget pedig népszavazás erősítheti meg.
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