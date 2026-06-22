Napirend előtti felszólalásában a kormányfő párhuzamot vont az olaszországi maffiahálózatok elleni fellépés és a magyar politikai rendszer átalakítása között.

Magyar Péter bejelentette: elindítja a Tisza-kormány a tisztítótűz-műveletet/ Fotó: Hatlaczki Balázs

„Ma elindítjuk a tisztulás műveletét” – Magyar Péter hadat üzent

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy 34 évvel a hírhedt maffiagyilkosságok után Olaszországban ma is folyamatos küzdelem zajlik a szervezett bűnözés ellen.

Úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány célja felszabadítani az országot a gazdasági és politikai maffiától. „Honfitársaim, én ezért jöttem” – jelentette ki Magyar Péter.

Jól jegyezzék meg ezt a napot: ma elindítjuk a tisztulás műveletét, amely lezár egy korszakot

– jelentette ki Magyar Péter. Közölte, hogy ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása lesz.

Magyar Péter szerint az országot fogva ejtő rendszer több évtizede épül: a kilencvenes évek privatizációitól és az olajszőkítési ügyektől kezdve a „30–70-es korrupciós megállapodásokon” át egészen „a parkfenntartásos korrupciókorrupciós hálózatig”.

Azt mondta, hogy a Tisza-kormány „bűnözőről bűnözőre haladva” számolja fel „a magyar Cosa Nostrát”.

Jön a nagy takarítás: Sulyok, Polt és a bírói vezetők is célkeresztben

Magyar Péter ismét élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint az államfő egy „teljes jogi abszurditás” részese lett azzal, hogy korábbi munkahelyétől kért állásfoglalást egy még nem létező jogszabállyal kapcsolatban.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: Sulyok Tamás „többéves hallgatás és sunnyogás után” fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy elkerülje leváltását. Magyar szerint a köztársasági elnök lépése már a kezdetektől kudarcra volt ítélve, és azt állította, hogy az alkotmánybírák valójában elhatárolódtak tőle.

A politikus szerint az eset jól mutatja, miért van szükség a jogállamiság helyreállítására Magyarországon. Hozzátette: Sulyok Tamás egyik legfontosabb feladata a nemzeti egység megteremtése lett volna, ám szerinte ebben nem járt sikerrel.

Magyar Péter beszédében a magyar igazságszolgáltatás több vezető szereplőjét is bírálta. Polt Péter legfőbb ügyész kapcsán azt mondta, hogy hivatalában nem tárta fel a korrupciós ügyeket, majd úgy fogalmazott, hogy emiatt kerülhetett az alkotmánybíróság élére.