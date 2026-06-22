Élő egyenesben szólta el magát Magyar Péter: belebukhat az ukrán aranykonvoj botrányába Magyarország egyik legfőbb közjogi méltósága – "Le kell mondania"

Több különös jelenet is lejátszódott Magyar Péter délutáni sajtótájékoztatóján, amelyen pontos dátumot mondott arra vonatkozóan, mikortól nem lesz köztársasági elnök Sulyok Tamás.

Magyar Péter élő egyenesben szólta el magát: belebukhat az ukrán aranykonvoj botrányába Magyarország egyik legfőbb közjogi méltósága / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a miniszterelnök azt a kérdést is megválaszolta, mi történik akkor, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját maga lemondatását.

Azt mondta, hogy ebben az esetben az Alaptörvény rendelkezései szerint nem tesz eleget a törvényes kötelezettségének, akkor pedig okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás.

Ezt a képviselők ötöde kezdeményezheti. Az eljárás során nem gyakorolhatja a jogköreit, helyette az országyűlés elnöke jár el, aki a tiszás Forsthoffer Ágnes. Ő aláírja majd az Alaptörvény módosítását. "A kör bezárult, Sulyok Tamás a tervek szerint

július 20-a környékén már bizonyosan nem lesz köztársasági elnök

– közölte Magyar Péter. Ezt követően a Tisza igyekezni fog, minél hamarabb új köztársasági elnököt választani. Erre 30 nap van, augusztus 20. előtt lesz új elnöke Magyarországnak. Mindez átmeneti megoldás lesz, a végleges megoldás az új alkotmányban lesz benne, könnyen lehet, hogy közvetlen elnökválasztásra térnek át. Jövő nyáron már ez megszülethet, népszavazással is megerősíthetik.

Magyar Péter élő egyenesben szólta el magát

De nem ez volt az egyetlen érdemi információ, ami elhangzott. Magyar Péter ugyanis egy vizsonylag ártalmatlan újságírói kérdésre olyan választ adott, ami viszonylagos megdöbbenést keltett.

Az újságíró arról érdeklődött, hogy miután a várható alaptörvény-módosítás kapcsán nem tértek ki a legfőbb ügyész sorsára, így ez azt jelenti-e, hogy ő a pozíciójában maradhat az új alkotmány megszületéséig.

Magyar Péter erre először határozott nemmel válaszolt, majd a következőket mondta:

Ez azt jelenti, hogy a legfőbb ügyésznek az én tudomásom szerint és az én rendelkezésemre álló információk szerint rövidesen le kell mondania és arra számítunk, hogy le fog mondani.

Ha ez mégse történik meg, akkor visszatér erre a kérdsére. Később erre vésszatérve felvetették, hogy a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint lemondása összefügghet-e az ukrán aranykonvoj botrányával, amelyre Magyar Péter sokatmondó arckifejezéssel úgy reagált, hogy "összefügghet. Ezt tudom mondani, a többit majd ő elmondja."