Magyar Péter nyilvánosságra hozta, mennyi pénze van a Tiszának: valakik hatalmas összeget utaltak – szép hasznot termelt a párt

2025-ben a Tisza Párt működését és a rendszerváltást több mint százezer, hazájáért tenni akaró magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen részt önkéntesként, szakértőként a munkában – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

Magyar Péter ismertette a Tisza Párt 2025-ös bevételeit és kiadásait / Fotó: NurPhoto / AFP

A miniszterelnök kiemelte, hogy a párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra.

„A TISZA-nak rendszeres adományt rendszerváltó kártya vagy állandó átutalás útján közel 70 000 ember támogatta a munkánkat. 178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több mint 500 000 forint támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 forint értékben. Az 500 000 forint alatti támogatások összege pedig ennek több mint hatszorosa volt, összesen 2 690 718 683 forint. A teljes támogatás összege tehát 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97 787 118 forint összegű bevétele,

így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3 210 136 118 forint volt”

– részletezte az adatokat a kormányfő.

Magyar Péter hozzátette, hogy a bevételek növekedésével párhuzamosan és egyenes arányban nőttek a Tisza Párt feladatai és kiadásai is. 2025-ben a folyamatos országjárás mellett a párt elnöksége, a Tisza Szigetek és a lakosság bevonásával kiválasztotta a képviselőjelöltjeit és felkészült a 2026-os országgyűlési választásra is. A költségek 2025-ben mindösszesen 3 029 822 098 forintot tettek ki, így a párt a 2025-ös évet 180 millió forintos eredménnyel zárta.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a teljes 2025. évi beszámoló a Tisza honlapján olvasható.

Sulyok Tamásnál kezdi a hetet Magyar Péter

Mint ismert, Magyar Péter május 31-ig adott határidőt több kulcsfontosságú közjogi méltóságnak és állami intézményvezetőnek arra, hogy önként távozzanak posztjukról. Az érintettek egyöntetűen jelezték: a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni megbízatásukat, nem mondanak le.

„Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatom Sulyok Tamás köztársasági elnököt” – írta vasárnap délutáni posztjában a miniszterelnök.