Deviza
EUR/HUF354,74 +0,18% USD/HUF304,6 +0,21% GBP/HUF410 +0,29% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,81 +0,15% RON/HUF67,52 +0,14% CZK/HUF14,61 +0,16% EUR/HUF354,74 +0,18% USD/HUF304,6 +0,21% GBP/HUF410 +0,29% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,81 +0,15% RON/HUF67,52 +0,14% CZK/HUF14,61 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 909,12 +0,22% MTELEKOM2 658 +1,05% MOL3 896 +1,08% OTP41 690 +0,29% RICHTER12 650 -1,5% OPUS350 -1,14% ANY7 970 +0,75% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 630 -0,65% BUMIX9 247,96 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 879,39 -0,07% BUX134 909,12 +0,22% MTELEKOM2 658 +1,05% MOL3 896 +1,08% OTP41 690 +0,29% RICHTER12 650 -1,5% OPUS350 -1,14% ANY7 970 +0,75% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 630 -0,65% BUMIX9 247,96 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 879,39 -0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
miniszterelnök
tárgyalás
Magyar Péter

Akár börtön is járhat a hamis vagyonnyilatkozatért – Magyar Péter részleteket árult el a brüsszeli megállapodás után

Történelmi jelentőségű brüsszeli megállapodásról beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy szigorúbb korrupcióellenes szabályokat és a vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be.
VG
2026.06.01., 13:25

Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter azt mondta, hogy történelmi eredményt értek el Brüsszelben.

Magyar Péter
Magyar Péter részleteket árult el a brüsszeli megállapodás után / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A miniszterelnök szerint minden magyar ember számára előnyös politikai megállapodás született az uniós források hazahozataláról. 

Hozzátette, hogy ősztől összesen 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6 ezer milliárd forintnyi uniós forrás válik elérhetővé a magyar vállalatok és a magyar emberek számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10 százalékának felel meg.

Arról is beszélt, hogy ebből az összegből 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint az Erasmus-program újbóli elérhetőségét a magyar hallgatóknak.

Elérhetővé válik továbbá 4,2 milliárd euró kohéziós forrás is, amely a közlekedési infrastruktúra, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja a következő években. A miniszterelnök szerint a szoros határidők miatt sokan attól tartottak, hogy a 10 milliárd eurós forrás elveszhet, azonban ezek a források is rendelkezésre állnak majd.

Kőkemény tárgyalások voltak. A megállapodást megelőző éjszakán még közel 1000 milliárd forinttal tudtuk növelni a Magyarország számára elérhető uniós források összegét

 – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy ez valódi tárgyalás volt, és a magyar fél egyetlen ponton sem engedett a magyar érdekekből. 

Azt is elmondta, hogy a tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása állt. Példaként említette, hogy szigorítják a vagyonnyilatkozati szabályokat: amennyiben egy politikus szándékosan valótlan adatokat tüntet fel vagyonnyilatkozatában, akár két év szabadságvesztéssel is büntethető lesz.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, hogy az intézmény 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat és folytathat nyomozásokat. 

Magyar Péter szerint az uniós források beérkezésével jelentősen bővül Magyarország gazdasági mozgástere. Hangsúlyozta, hogy az ország így több fejlesztésre, beruházásra, valamint a magyar emberek életminőségét javító programokra fordíthat forrásokat a következő években.

Ezen kívül 1,5 milliárd eurónyi forrás fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére és korszerűsítésére. A miniszterelnök szerint közel 2 milliárd euró jut vasúti és HÉV-szerelvények beszerzésére, ami jelentősen javíthatja a közösségi közlekedés színvonalát és megbízhatóságát.

Jelentős források jutnak a lakhatási válság enyhítésére is. A miniszterelnök szerint új bérlakásprogramok indulnak, valamint országszerte több ezer, akár tízezer új lakás és kollégiumi férőhely épülhet a rendelkezésre álló uniós források felhasználásával. 

Magyar Péter arról is beszélt, hogy az Európai Bizottsággal megállapodás született több digitális fejlesztési program elindításáról, emellett kedvező finanszírozású hitelprogramok is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak, amelyek hozzájárulhatnak a beruházások és a gazdasági növekedés felgyorsításához.

Cikkünk frissül.

 

3 perc
miniszterelnök

Akár börtön is járhat a hamis vagyonnyilatkozatért – Magyar Péter részleteket árult el a brüsszeli megállapodás után

Történelmi jelentőségű brüsszeli megállapodásról beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy szigorúbb korrupcióellenes szabályokat és a vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be.
3 perc
jogalkotás

Alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást, megnevezték, hogy ki látná el a feladatait

Alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani a pozíciójából Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter a Sándor-palota előtti sajtótájékoztatóján hétfőn. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a lemondásra, de azonfelül, hogy az alaptörvénybe belenyúlnak, most sem hangzott el sok konkrétum.
2 perc
Varsó

Vitézy rajongott a varsói pályaudvarért, de Lázár hasonló tervét már élesen bírálta

Miközben Vitézy Dávid a varsói pályaudvar-fejlesztést követendő példaként mutatta be, korábban élesen bírálta azt a programot, amelyet Lázár János ugyancsak a lengyel modellre hivatkozva próbált megvalósítani.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu