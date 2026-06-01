Akár börtön is járhat a hamis vagyonnyilatkozatért – Magyar Péter részleteket árult el a brüsszeli megállapodás után

Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter azt mondta, hogy történelmi eredményt értek el Brüsszelben.

A miniszterelnök szerint minden magyar ember számára előnyös politikai megállapodás született az uniós források hazahozataláról.

Hozzátette, hogy ősztől összesen 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6 ezer milliárd forintnyi uniós forrás válik elérhetővé a magyar vállalatok és a magyar emberek számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10 százalékának felel meg.

Arról is beszélt, hogy ebből az összegből 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint az Erasmus-program újbóli elérhetőségét a magyar hallgatóknak.

Elérhetővé válik továbbá 4,2 milliárd euró kohéziós forrás is, amely a közlekedési infrastruktúra, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja a következő években. A miniszterelnök szerint a szoros határidők miatt sokan attól tartottak, hogy a 10 milliárd eurós forrás elveszhet, azonban ezek a források is rendelkezésre állnak majd.

Kőkemény tárgyalások voltak. A megállapodást megelőző éjszakán még közel 1000 milliárd forinttal tudtuk növelni a Magyarország számára elérhető uniós források összegét

– jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy ez valódi tárgyalás volt, és a magyar fél egyetlen ponton sem engedett a magyar érdekekből.

Azt is elmondta, hogy a tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása állt. Példaként említette, hogy szigorítják a vagyonnyilatkozati szabályokat: amennyiben egy politikus szándékosan valótlan adatokat tüntet fel vagyonnyilatkozatában, akár két év szabadságvesztéssel is büntethető lesz.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Hozzátette, hogy az intézmény 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat és folytathat nyomozásokat.

Magyar Péter szerint az uniós források beérkezésével jelentősen bővül Magyarország gazdasági mozgástere. Hangsúlyozta, hogy az ország így több fejlesztésre, beruházásra, valamint a magyar emberek életminőségét javító programokra fordíthat forrásokat a következő években.