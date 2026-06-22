"A mai napra nagyon sok rendkívüli eseménnyel készül Magyar Péter. Úgy tűnik, hogy a balliberális média elhallgattatása mellett saját hangereje feltekerésével próbálja meg kezelni azt a példátlan helyzetet, hogy testvére nyakig benne van a jobboldalt pedofilváddal való lejáratási kísérletében. Miniszterelnök úr megnyugtatására jelezzük, mi is több rendkívüli eseménnyel készülünk a mai napra " – ezt írta ki Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook oldalára hétfő délelőtt, aki annyit árult el, hogy "pontot teszünk a kamuzsoltibácsi ügy végére".

Nem hagyja annyiban a Fidesz Magyar Péter ámokfutását: rendkívüli eseménnyel készül az ellenzék a parlamenti ülésre Fotó: Kallus György

A felfokozott hangulat szinte borítékolható a parlamentben, hétfőn délután felszólal Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be vasárnap, ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az „Orbán bábjainak” vergődését lezáró Alaptörvény módosítást.

Előre vetítette, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza Párt parlamenti frakcióját is. Szavai ugyanakkor meglepetést okoztak azok után, hogy szombaton még arról beszélt az RTL-nek, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem nyújtják be a héten a parlamentnek a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabály tervezetet.

A kormányfő vasárnap azt is jelezte, hogy mindössze néhány napos lesz a javaslat társadalmi egyeztetése.

Később bejelentette, hogy kormányülést, és frakcióülést is összehívott hétfőre, mert várhatóan a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényt a kormány fogja majd benyújtani. A kormány már számos kritikát kapott a velük baráti sajtótól is a törvényjavaslatok társadalmi egyeztetésének a hiánya miatt.

A közjogi méltóságok mellett a polgármesterek ellen is bosszúhadjáratot indít a Tisza Párt, ugyanis Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság kormánypárti elnöke benyújtotta az Országgyűlésnek a javaslatot, ami

a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását,

havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését,

valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi.

A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.