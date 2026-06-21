Magyar Péter lecsap, súlyos lépéseket ígér hétfőre, izgulhat Sulyok Tamás és mégis jöhet a vagyonhivatal?

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – jelentette be vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

Magyar Péter fontos napra készül hétfőn / Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a javaslatok kapcsán kiemelte, hogy mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót egyaránt.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.

A miniszterelnök szombaton azt közölte, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé. A kormányfő jelezte azt is, hogy bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.

„Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk” – zárta sorit Magyar Péter.

Magyar Péter visszakozott: mégsem nyújtják be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot

Az eredeti tervekkel szemben mégsem nyújtja be jövő héten a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabálytervezetet a Tisza Párt – erről beszélt az RTL Klubnak Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő a halasztást azzal indokolta, nagyon sok észrevételt kaptak és szeretnék társadalmi vitára bocsátani tervezetet, mielőtt a parlament megtárgyalja. „Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal” – mondta akkor a miniszterelnök.