Erről nem beszélt Magyar Péter, most kiderült: óriási engedményt tett Magyarország Ukrajnának a színfalak mögött – nem is kezdődhetne el Zelenszkijék uniós csatlakozása
Ukrajna és Magyarország tíz vitás pontban már megállapodott, egy kérdésben azonban továbbra sincs egyezség a két ország között. Ukrán értesülések szerint Magyar Péterék ennek ellenére jelezték, hogy támogatják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását, vagyis a fennmaradó konfliktust későbbre halasztanák.
Ukrán sajtóértesülések szerint a két fél legutóbbi technikai egyeztetésein a magyar fél által korábban megfogalmazott tizenegy követelésből tízben sikerült közös álláspontra jutni. A nyitva maradt kérdés a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, vagyis az, hogy az ukrajnai magyarok és más kisebbségi közösségek milyen garanciákat kapjanak a törvényhozásban való részvételre.
Ez a kérdés közvetlenül kapcsolódik az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportjához, mely a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok és a kisebbségi jogok témakörét foglalja magában. Ennek ellenére a felek úgy döntöttek, hogy a problémát nem tekintik olyan akadálynak, mely megakaszthatná a tárgyalási folyamatot.
A kompromisszum lényege, hogy Magyarország támogatná az első tárgyalási klaszter megnyitását, miközben a vitás kérdés rendezését későbbre halasztják.
Kijev és Budapest közösen az Európa Tanácshoz és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez fordulna annak érdekében, hogy nemzetközi jogi és gyakorlati útmutatást kapjanak a kisebbségi parlamenti képviselet lehetséges modelljeiről.
Ez azért figyelemre méltó fejlemény, mert az elmúlt években a magyar kormány rendre azt hangsúlyozta, hogy az ukrajnai magyar kisebbség jogainak helyreállítása nélkül nem támogatja Ukrajna európai integrációját. A mostani megoldás ugyanakkor arra utal, hogy Budapest kész lehet külön kezelni az uniós tárgyalások megindítását és a még nyitott kisebbségi vitákat.
Nem csak a magyar kisebbség kérdéses
Diplomáciai források szerint Bulgária is felvethet még kifogásokat a bolgár kisebbség jogainak érvényesülésével kapcsolatban. Szófia elsősorban az ukrajnai bolgár közösség oktatási lehetőségeinek bővítését és a bolgár nyelv használatának támogatását szeretné napirenden tartani.
A következő fontos állomás az uniós tagállamok nagyköveteinek egyeztetése lesz, ahol kialakíthatják a közös tárgyalási pozíciót az első klaszter megnyitásáról. Itt határozzák meg azokat a közbenső és végső feltételeket is, melyeket Ukrajnának teljesítenie kell a tagság felé vezető úton.
Sajtóértesülések szerint akár már a június 15-re Luxemburgba tervezett kormányközi konferencián megszülethet a hivatalos döntés az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásáról. Ha ez megtörténik, az azt jelentené, hogy Magyarország a fennmaradó vita ellenére sem akadályozza meg a csatlakozási folyamat következő szakaszának elindítását, miközben a legérzékenyebb kérdést későbbi tárgyalásokra hagyja.