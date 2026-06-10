Deviza
EUR/HUF356,51 +0,18% USD/HUF308,74 +0,06% GBP/HUF412,88 +0,08% CHF/HUF386,1 +0,04% PLN/HUF83,86 -0,04% RON/HUF68,07 +0,19% CZK/HUF14,74 +0,08% EUR/HUF356,51 +0,18% USD/HUF308,74 +0,06% GBP/HUF412,88 +0,08% CHF/HUF386,1 +0,04% PLN/HUF83,86 -0,04% RON/HUF68,07 +0,19% CZK/HUF14,74 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91% BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Magyarország
Magyar Péter
uniós csatlakozás

Erről nem beszélt Magyar Péter, most kiderült: óriási engedményt tett Magyarország Ukrajnának a színfalak mögött – nem is kezdődhetne el Zelenszkijék uniós csatlakozása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hosszú hónapok után látványos közeledés történt Magyarország és Ukrajna között az uniós csatlakozási tárgyalások ügyében. Bár a felek továbbra sem jutottak dűlőre az ukrajnai nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének kérdésében, Magyar Péterék mégis készek támogatni az első tárgyalási fejezet megnyitását. Az ukrán EU-csatlakozás szempontjából ez kulcsfontosságú fejlemény, mert magyar jóváhagyás nélkül a folyamat egyetlen lépéssel sem haladhatna előre.
VG
2026.06.10, 20:20

Ukrajna és Magyarország tíz vitás pontban már megállapodott, egy kérdésben azonban továbbra sincs egyezség a két ország között. Ukrán értesülések szerint Magyar Péterék ennek ellenére jelezték, hogy támogatják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását, vagyis a fennmaradó konfliktust későbbre halasztanák. 

Erről nem beszélt Magyar Péter, most kiderült: óriási engedményt tett Magyarország Ukrajnának a színfalak mögött – nem is kezdődhetne el Zelenszkijék uniós csatlakozása
Erről nem beszélt Magyar Péter, most kiderült: óriási engedményt tett Magyarország Ukrajnának a színfalak mögött – nem is kezdődhetne el Zelenszkijék uniós csatlakozása / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrán sajtóértesülések szerint a két fél legutóbbi technikai egyeztetésein a magyar fél által korábban megfogalmazott tizenegy követelésből tízben sikerült közös álláspontra jutni. A nyitva maradt kérdés a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, vagyis az, hogy az ukrajnai magyarok és más kisebbségi közösségek milyen garanciákat kapjanak a törvényhozásban való részvételre.

Ez a kérdés közvetlenül kapcsolódik az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportjához, mely a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok és a kisebbségi jogok témakörét foglalja magában. Ennek ellenére a felek úgy döntöttek, hogy a problémát nem tekintik olyan akadálynak, mely megakaszthatná a tárgyalási folyamatot.

A kompromisszum lényege, hogy Magyarország támogatná az első tárgyalási klaszter megnyitását, miközben a vitás kérdés rendezését későbbre halasztják.

 Kijev és Budapest közösen az Európa Tanácshoz és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez fordulna annak érdekében, hogy nemzetközi jogi és gyakorlati útmutatást kapjanak a kisebbségi parlamenti képviselet lehetséges modelljeiről.

Ez azért figyelemre méltó fejlemény, mert az elmúlt években a magyar kormány rendre azt hangsúlyozta, hogy az ukrajnai magyar kisebbség jogainak helyreállítása nélkül nem támogatja Ukrajna európai integrációját. A mostani megoldás ugyanakkor arra utal, hogy Budapest kész lehet külön kezelni az uniós tárgyalások megindítását és a még nyitott kisebbségi vitákat.

Nem csak a magyar kisebbség kérdéses

Diplomáciai források szerint Bulgária is felvethet még kifogásokat a bolgár kisebbség jogainak érvényesülésével kapcsolatban. Szófia elsősorban az ukrajnai bolgár közösség oktatási lehetőségeinek bővítését és a bolgár nyelv használatának támogatását szeretné napirenden tartani.

A következő fontos állomás az uniós tagállamok nagyköveteinek egyeztetése lesz, ahol kialakíthatják a közös tárgyalási pozíciót az első klaszter megnyitásáról. Itt határozzák meg azokat a közbenső és végső feltételeket is, melyeket Ukrajnának teljesítenie kell a tagság felé vezető úton.

Sajtóértesülések szerint akár már a június 15-re Luxemburgba tervezett kormányközi konferencián megszülethet a hivatalos döntés az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásáról. Ha ez megtörténik, az azt jelentené, hogy Magyarország a fennmaradó vita ellenére sem akadályozza meg a csatlakozási folyamat következő szakaszának elindítását, miközben a legérzékenyebb kérdést későbbi tárgyalásokra hagyja.

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
259 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu