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miniszterelnök
EU-csúcs
Magyar Péter
Európai Unió

Magyar Péter már úton van Brüsszelbe: csütörtökön kezdődik a két napos EU-csúcs, először ül az asztalnál az új kormányfő

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Kiemelten fontos találkozók várnak a magyar kormányfőre a brüsszeli EU-csúcson. Magyar Péter először vesz részt EU-csúcson miniszterelnökként.
VG
2026.06.18, 07:21

Magyar Péter egy repülőgépes fotóval jelentkezett be Facebook-oldalán csütörtökön reggel. Bejegyzésében kiemelte, hogy csütörtökön és péntekén először vesz részt miniszterelnökként az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén.

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Magyar Péter először vesz részt EU-csúcson miniszterelnökként / Fotó: NurPhoto / AFP

„Úton Brüsszelbe” – írta Magyar Péter a közösségi oldalán. A bejegyzéséhez egy fényképet is csatolt, amelyet már a repülőgépen készített.

„Most először képviselem a szeretett hazánkat miniszterelnökként az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén. Ma és holnap rendszeres beszámolókkal jelentkezem a négyszemközti és a multilaterális találkozókról” – írta a miniszterelnök.

Magyar Péter brüsszeli programja

Az Index arról számolt be, hogy június 18-án, csütörtök délután hat órakor találkoznak az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői, hogy egy kétnapos csúcs keretében tárgyaljanak többek között a következő, 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről (MFF), az európai versenyképességről, valamint Ukrajnáról.

Az Magyar Péter egy korábbi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel kétoldalú tárgyalást fog folytatni Brüsszelben, ezenkívül pedig részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is.

A lap értesülései szerint azonban a miniszterelnök naptárába nem csupán ez a két egyeztetés került be az EU-csúcshoz kapcsolódóan. A csúcs előtt tartani fognak egy rövid V4-es egyeztetést is, a magyar kormányfő részt vesz a kohézió barátai formáció csúcs előtti tárgyalásán, valamint az Európai Néppárti állam- és kormányfők találkozóján is. 

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