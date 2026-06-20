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Magyar Péter visszakozott: mégsem nyújtják be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot

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Mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a vagyonvisszaszerzés hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvényt. Magyar Péter várakozása szerint szeptember elejére állhat fel az új szervezet.
Járdi Roland
2026.06.20, 18:09
Frissítve: 2026.06.20, 18:22

Az eredeti tervekkel szemben mégsem nyújta be jövő héten a parlamentnek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló jogszabálytervezetet a Tisza Párt – erről beszélt az RTL Klubnak Magyar Péter miniszterelnök. 

Magyar Péter
Magyar Péter visszakozott: mégsem nyújtják be jövő héten a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a halasztást azzal indokolta, nagyon sok észrevételt kaptak és szeretnék társadalmi vitára bocsátani tervezetet, mielőtt a parlament megtárgyalja.

Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal

– mondta.

A mai nyilatkozata ugyanakko meglepő annak fényében, hogy Magyar Péter még pár napja is arról posztolt, hogy jövő héten kerül a parlament elé a jogszabálytervezet.  "A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta szerdai Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Görög Márta igazságügyi miniszter májusban arról beszélt, hogy a hivatal jogi környezetét a Miniszterelnökséggel és Belügyminisztériummal közösen fogják kialakítani. A hivatal az Országgyűlés alá tartozik majd, elnökét kétharmados többséggel választják meg.


 

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