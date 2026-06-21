Magyar Péter megmutatta, hol lakott Varga Judittal és hol dolgozott Orbán Viktornak – videó

Magyar Péter kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján vett részt. Ekkor, az első tárgyalási nap végén készült a könnyed brüsszeli videó, amelyet vasárnap tett közzé Facebook-oldalán egy olyan poszt után, amelyben Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítására és az előző kormányzat idején történt vagyonmozgásokat viszgáló hivatal felálljtását illetően tett fenyegető ígéreteket.

Magyar Péter Brüsszelben megizzadt az EU-csúcson, de személyes emlékeiről is beszámolt azokból az időkből, amikor még nem volt miniszterelnök Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök a brüsszeli Luxemburg téren tett sétát, ahol turistákat szólított meg, akikkel fotózkodott, majd a zenei aláfestéssel szerkesztett videón az épületeket mutatta be és személyes emlékeket is elárult.

Először az Európai Parlament Antall József épületét mutatta be, hozzátéve, hogy "a másik oldalon van az emléktáblája az egykori magyar miniszterelnöknek". Majd azzal folytatta:

Azt mondtam a kollégáknak, hogy errefelé jártam haza, ott van az utca végén a Magyar Nagykövetség, ott dolgoztam jó pár évig, 8 évig

– emlékeztetett.

Volt főnökeire a kormányfő nem emlékeztetett, de volt feleségére igen

Ebben az időben külügyminiszterként főnökei Martonyi János, Navracsics Tibor és Szijjártó Péter voltak, Orbán Viktor kormányfő kabinetjeinek tagjaiként. A jelenlegi kormányfő még személyesebben folytatta:

"És itt meg két utcára van az egykori lakásunk, úgyhogy megmutatom meg". Meg is tette, és a videó nézőinek is megmuttata:

A lakás, ahol laktunk, hátul van egy tök jó kis kert, és az Európai Parlament wifijét használtuk, mert elért ide"

– mondta.

Varga Judit, a kormányfő volt felesége, kilenc évig dolgozott az Európai Parlamentben politikai tanácsadóként, majd európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár később pedig igazságügyminiszter lett Orbán Viktor kormányában.

A korábbi férj Magyar Péter 2009-ben vele költözött Brüsszelbe, majd amikor hazaköltöztek, a Magyar Fejlesztési Banknál, később a Diákhitel Központnál kapott vezető beosztást, ahol havi 3,5 millió forintot keresett vezérigazgatóként, igazgatósági tagként további 400 ezer forintot és volt egyéb állami jövedelme is. Állami állásairól 2024 elején mondott le, Novák Katalin köztársasági elnök lemondása és Varga Juditnak a közélettől való visszavonulása nyomán.