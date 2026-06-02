Deviza
EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13% EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 376,93 +1,18% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 958 +1,01% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94% BUX135 376,93 +1,18% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 958 +1,01% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Volodimir Zelenszkij
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, mikor ül le tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – van egy feltétele, amelyből nem enged

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar miniszterelnök és az ukrán elnök jövő héten tárgyalóasztalhoz ülhetnek. Magyar Péter feltétele az, hogy előtte meg tudjanak állapodni az alapvető kisebbségi jogok biztosításáról.
VG
2026.06.02, 14:49
Frissítve: 2026.06.02, 15:35

Magyar Péter miniszterelnök kedden Németországba látogatott, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón Merz Magyar Péter társaságában Berlinben azt mondta, hogy új kezdet jöhet a két ország kapcsolatában. A német szövetségi kancellár úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy az új magyar kormányfő visszavezeti az országot a helyes pályára, ehhez pedig Németországban nyitott kapuk várják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök orosz-ukrán háború, Ukrajna, Kijev Magyar Péter
Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter jövő héten találkozhanak / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

A tárgyaláson a felek számos témát érintettek, és természetesen az orosz–ukrán háború, és Ukrajna helyzete is terítékre került. Ennek kapcsán Magyar Péter megerősítette, hogy továbbra is tárgyalások zajlanak Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok biztosításáról. A miniszterelnök hozzátette, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Kész vagyok arra, hogy a jövő hét elején találkozzak az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberi jogokban

– mondta Magyar Péter.

A kormányfő kifejtette, hogy a kisebbségek számára az anyanyelv használata az óvodában, az oktatásban vagy a hivatalos ügyintézés során nem extra jog, hanem alapvető európai érték. A kormány álláspontja szerint egy olyan országnak, amely az Európai Unió tagja kíván lenni, kötelessége biztosítani és tiszteletben tartani ezeket a jogokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu