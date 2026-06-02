Magyar Péter bejelentette, mikor ül le tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – van egy feltétele, amelyből nem enged

Magyar Péter miniszterelnök kedden Németországba látogatott, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón Merz Magyar Péter társaságában Berlinben azt mondta, hogy új kezdet jöhet a két ország kapcsolatában. A német szövetségi kancellár úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy az új magyar kormányfő visszavezeti az országot a helyes pályára, ehhez pedig Németországban nyitott kapuk várják.

Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter jövő héten találkozhanak / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

A tárgyaláson a felek számos témát érintettek, és természetesen az orosz–ukrán háború, és Ukrajna helyzete is terítékre került. Ennek kapcsán Magyar Péter megerősítette, hogy továbbra is tárgyalások zajlanak Ukrajna és Magyarország között a kisebbségi jogok biztosításáról. A miniszterelnök hozzátette, hogy kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Kész vagyok arra, hogy a jövő hét elején találkozzak az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberi jogokban

– mondta Magyar Péter.

A kormányfő kifejtette, hogy a kisebbségek számára az anyanyelv használata az óvodában, az oktatásban vagy a hivatalos ügyintézés során nem extra jog, hanem alapvető európai érték. A kormány álláspontja szerint egy olyan országnak, amely az Európai Unió tagja kíván lenni, kötelessége biztosítani és tiszteletben tartani ezeket a jogokat.