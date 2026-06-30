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Európai Bizottság
Ukrajna
Magyar Péter

Magyar Péter nyíltan elmondta: Magyarország szembefordul Ursula von der Leyenék döntésével, Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – "Nem támogatjuk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb vitás kérdés került napirendre az Európai Unióban az ukrán menekültek ügyében. Magyar Péter bejelentette, hogy a magyar kormány elutasítja a hadköteles korú ukrán férfiakat érintő tervezett korlátozásokat.
VG
2026.06.30, 21:00

Magyar Péter közölte, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely korlátozná a hadköteles korú ukrán férfiak belépését az Európai Unióba. A miniszterelnök szerint Budapest akkor is befogadja a háború vagy a mozgósítás elől menekülő kárpátaljai magyarokat, ha az uniós szabályozás végül életbe lép.

Magyar Péter, EU
Magyar Péter szerint Magyarország több más országgal együtt ellenzi a hadköteles ukrán férfiak belépésének korlátozását / Fotó: feherlovon.com / Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter miniszterelnök kedden a Parlamentben kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, amely korlátozná a hadköteles korú ukrán férfiak belépését az Európai Unióba. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Budapest már hivatalosan is jelezte ellenérveit Brüsszelnek, és állítása szerint további hat-hét tagállam is ellenzi az elképzelést.

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A miniszterelnök azt is egyértelművé tette, hogy még abban az esetben is befogadják az Ukrajnából érkező magyar nemzetiségű menekülteket, ha az uniós javaslat végül megkapja a szükséges támogatást. Mint fogalmazott, a háború vagy a mozgósítás elől menekülő kárpátaljai magyarok továbbra is számíthatnak Magyarországra.

A becslések szerint jelenleg 70-80 ezer magyar nemzetiségű ember él Ukrajna nyugati részén, Kárpátalján. Közülük több százan szolgálnak az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Az Európai Bizottság június 26-án terjesztette elő új javaslatát, amely meghosszabbítaná az Európai Unióban tartózkodó mintegy 4,4 millió ukrán ideiglenes védelmét. Ugyanakkor az új szabályok értelmében a hadkötelezettség alá tartozó ukrán férfiak számára szigorúbb belépési feltételeket vezetnének be.

A javaslat elfogadásához a tagállamok minősített többségének támogatása szükséges. Amennyiben jóváhagyják, az új szabályozás 2027 márciusában léphet hatályba.

Az Európai Bizottság és az ukrán vezetés szerint a módosítás célja, hogy az uniós szabályozás jobban igazodjon Ukrajna hadiállapot idején alkalmazott jogrendjéhez. Ukrajna ugyanis az háború kirobbanása óta érvényben lévő hadiállapot miatt jelentősen korlátozza a hadköteles korú férfiak külföldre utazását.

Az elmúlt hónapokban több uniós ország is szigorított az ukrán menekültekre vonatkozó szabályokon, ezért a Bizottság most egységesebb keretet kíván kialakítani. A mostani tervezet azonban már a tagállamok között is komoly vitát váltott ki.

Magyar Péter korábban többször hangsúlyozta, hogy kiemelt feladatának tekinti a határon túli magyar közösségek védelmét. Kormányra kerülése után ugyanakkor rendezettebb kapcsolat kialakítására törekedett Kijevvel is: megállapodást kötött az ukrajnai magyar kisebbség jogairól, valamint feloldotta Magyarország korábbi vétóját Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyében.

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A hadiállapot bevezetése óta Ukrajnában a tizennyolc és hatvan év közötti hadköteles férfiak alapvetően nem hagyhatják el Ukrajna területét. Ezen a szabályon enyhíthetnek a közeljövőben.

 

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