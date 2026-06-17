Fordulópont, Magyar Péter választ kapott: feltárta a magyar ügyészség az ukrán aranykonvoj botrányának hátterét – ezért csaptak le rá valójában a kommandósok

Az aranykonvojügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség – írta szerdai közleményében a Legfőbb Ügyészség. Mindez azután következett be, hogy Magyar Péter miniszterelnök szerdán felszólította a magyar ügyészséget, hogy "haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!"

Magyar ügyészség: itt a fordulópont az ukrán aranykonvoj botrányában, Magyar Péter választ kapott / Fotó: Oschadbank / Facebook

A Legfőbb Ügyészség közleményében az áll, hogy "a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni".

A szervezet részleteket is megosztott az ukrán aranykonvoj elleni rajtaütésről.

Magyar ügyészség: itt a fordulópont az ukrán aranykonvoj botrányában

Felidézték, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. Ezt követően az ügyészség leírt egy kulcsmondatot: a

feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg,

ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást. "Az akció ezután történt (március 5. – a szerk.) arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást" – olvasható a közleményben.

Ez azért lényeges mondat, mert ezzel a Legfőbb Ügyészség cáfolja, hogy pusztán politikai nyomásra járt volna el a magyar államigazgatás, mint ahogy az sajtóhírekben megjelent. Erre egyébként Orbán Viktor is reagált a napokban és egyértelművé tette, hogy minden a törvényeknek megfelelően történt.

Külön rögzítették, hogy álláspontjuk szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt.

A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.