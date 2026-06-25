Rutte óriási vihart kavart a NATO-ban – magyarázkodnia kell az egyik legnagyobb katonai hatalomnak
Az amerikai elnök alig két héttel a NATO-csúcs előtt ismét élesen bírálta Németországot.
Donald Trump szerint csalódást okozott Berlin iráni konfliktussal kapcsolatos hozzáállása,
míg az ukrán államfőt bátornak nevezte, aki „elég jól” védi országát Oroszországgal szemben.
Az elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott washingtoni találkozója előtt arról beszélt, hogy csalódott a német kormány iráni konfliktussal kapcsolatos álláspontja miatt.
rump szerint az Egyesült Államok jelentős összegeket fordít az Európában, köztük Németországban állomásozó amerikai csapatok fenntartására, miközben Berlin nem nyújtott kellő támogatást Washingtonnak az Iránnal kapcsolatos helyzetben.
Friedrich Merz német kancellár nevét ugyanakkor nem említette.
Mark Rutte a washingtoni tárgyalásokon igyekezett meggyőzni az amerikai elnököt arról, hogy a NATO-tagállamok jelentősen növelték védelmi kiadásaikat.
Rutte nagy leleplezése: 500 amerikai repülőgép indult olasz bázisokról az Irán elleni hadműveletben
A Politico szeméje szerit Rutte egy Fox News-interjúban azt is állította, hogy
az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni hadműveletei során mintegy 500 amerikai katonai repülőgép szállt fel az Egyesült Államok olaszországi bázisairól.
A NATO-főtitkár szerint az európai szövetségesek kulcsszerepet játszottak a művelet támogatásában.
Elmondása szerint összesen 4–5 ezer amerikai katonai repülőgép indult európai támaszpontokról az úgynevezett „Epic Fury” hadművelet támogatására, és úgy fogalmazott: „Európa az Egyesült Államok erőkivetítésének platformja.”
A kijelentések azonban ellentmondanak az olasz kormány korábbi tájékoztatásának.
Giorgia Meloni kabinetje korábban azt közölte, hogy az olaszországi amerikai bázisokról kizárólag a kétoldalú katonai megállapodások által engedélyezett logisztikai és technikai repülések indulhattak a Közel-Keletre.
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter visszautasította Rutte állításait. A tárca közleménye szerint csak a nemzetközi szerződésekkel összhangban álló repülések történtek, ezért a NATO-főtitkár nyilatkozatát „teljesen valótlannak” nevezték.
Az ellenzék magyarázatot követel a kormánytól. Angelo Bonelli zöldpárti képviselő szerint Giorgia Meloni félrevezette az olasz parlamentet és a közvéleményt, ezért felszólította a miniszterelnököt, hogy számoljon be a történtekről.
Rutte az interjúban Romániát is méltatta, mondván, Bukarest repülőtere a katonai légi utántöltő műveletek kiszolgálása érdekében ideiglenesen korlátozta a polgári légiforgalmat.
Emellett hangsúlyozta, hogy az európai NATO-tagállamok pénzügyi hozzájárulása az elmúlt időszakban jelentősen nőtt.
A NATO-főtitkár Donald Trump iráni politikáját is méltatta.
Szerinte az amerikai elnök „pontosan azt tette, amit tennie kellett”, és helyes döntés volt, hogy a katonai fellépést követően ismét a diplomáciai megállapodás lehetőségére helyezte a hangsúlyt.
Trump egyelőre megkegyelmezett Iránnak
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy új szakaszába lépett az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai közeledés: Washington 60 napra felfüggesztette a Teheránt sújtó szankciók egy részét, miután a felek ideiglenes megállapodást kötöttek az iráni nukleáris programmal kapcsolatban.
Trump ugyanakkor világossá tette, hogy a könnyítés kizárólag feltételes, és Iránnak maradéktalanul be kell tartania vállalásait.
Újságírók előtt úgy fogalmazott: „Ha Irán nem tartja magát a megállapodáshoz, vagy nem megfelelően viselkedik, akkor megteszem, amit meg kell tennem.” Az elnök ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok kész ismét szigorú szankciókat bevezetni, vagy más lépéseket tenni, ha Teherán megsérti a megállapodást.
Korábban a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Irán elfogadta a nemzetközi fegyverzetellenőrzéseket, valamint azt is, hogy lehetővé teszi nukleáris programjának vizsgálatát. Washington ezt a vállalást tekinti a szankciók részleges felfüggesztésének alapjául.
A mostani enyhítés átmeneti jellegű: az amerikai adminisztráció szerint a következő két hónapban folyamatosan értékelik majd, hogy Irán eleget tesz-e kötelezettségeinek. Amennyiben a megállapodás működőképesnek bizonyul, további diplomáciai egyeztetések és újabb gazdasági könnyítések is napirendre kerülhetnek.
Trump ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a tárgyalások sikerének előfeltétele az iráni együttműködés, és Washington továbbra is kész nyomást gyakorolni Teheránra, ha azt szükségesnek ítéli.