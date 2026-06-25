Rutte óriási vihart kavart a NATO-ban – magyarázkodnia kell az egyik legnagyobb katonai hatalomnak

Az ellenzék magyarázatot követel a kormánytól. Angelo Bonelli zöldpárti képviselő szerint Giorgia Meloni félrevezette az olasz parlamentet és a közvéleményt, ezért felszólította a miniszterelnököt, hogy számoljon be a történtekről.

Rutte az interjúban Romániát is méltatta, mondván, Bukarest repülőtere a katonai légi utántöltő műveletek kiszolgálása érdekében ideiglenesen korlátozta a polgári légiforgalmat.

Emellett hangsúlyozta, hogy az európai NATO-tagállamok pénzügyi hozzájárulása az elmúlt időszakban jelentősen nőtt.

A NATO-főtitkár Donald Trump iráni politikáját is méltatta.

Szerinte az amerikai elnök „pontosan azt tette, amit tennie kellett”, és helyes döntés volt, hogy a katonai fellépést követően ismét a diplomáciai megállapodás lehetőségére helyezte a hangsúlyt.

Trump egyelőre megkegyelmezett Iránnak

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy új szakaszába lépett az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai közeledés: Washington 60 napra felfüggesztette a Teheránt sújtó szankciók egy részét, miután a felek ideiglenes megállapodást kötöttek az iráni nukleáris programmal kapcsolatban.

Trump ugyanakkor világossá tette, hogy a könnyítés kizárólag feltételes, és Iránnak maradéktalanul be kell tartania vállalásait.

Újságírók előtt úgy fogalmazott: „Ha Irán nem tartja magát a megállapodáshoz, vagy nem megfelelően viselkedik, akkor megteszem, amit meg kell tennem.” Az elnök ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok kész ismét szigorú szankciókat bevezetni, vagy más lépéseket tenni, ha Teherán megsérti a megállapodást.

Korábban a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Irán elfogadta a nemzetközi fegyverzetellenőrzéseket, valamint azt is, hogy lehetővé teszi nukleáris programjának vizsgálatát. Washington ezt a vállalást tekinti a szankciók részleges felfüggesztésének alapjául.

A mostani enyhítés átmeneti jellegű: az amerikai adminisztráció szerint a következő két hónapban folyamatosan értékelik majd, hogy Irán eleget tesz-e kötelezettségeinek. Amennyiben a megállapodás működőképesnek bizonyul, további diplomáciai egyeztetések és újabb gazdasági könnyítések is napirendre kerülhetnek.