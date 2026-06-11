Matolcsy György visszatért? Az egyik legfontosabb emberét nevezte ki a Tisza-kormány bankvezérnek, Kapitány István mindenkit meglepett – már nem baj az MNB-botrány

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, csütörtök délelőtt váratlanul vezetőváltást jelentett be a Tisza-kormány az egyik legfontosabb állami bank élén. A személycsere ugyanakkor külön is figyelmet érdemel, merthogy az új bankvezér nem más, mint Matolcsy György egyik legfontosabb embere.

Matolcsy György visszatért? A Tisza-kormány bankvezérnek nevezte ki az egyik legfontosabb emberét / Fotó: Karnok Csaba

A meglepő döntést Kapitány István hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be, hogy uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el.

Az új bankvezér életútját is ismertette. Kapitány István felidézte, hogy Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Szavai szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett

a monetáris politika alakításában,

majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkészítésében,

a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében,

valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot.

Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát. Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU-források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz – fogalmazott a miniszter.

A posztból az is kiderült, hogy az elnök- vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítanak. Kapitány István egyvalamit azonban gondosan asztal alá söpört Gerendás János kapcsán.

Matolcsy György visszatért: a Tisza-kormány bankvezérnek nevezte ki az egyik legfontosabb emberét

Pedig ez meglehetősen fontos információ. Gerendás János ugyanis nem akármikor dolgozott az MNB kötelékében, pontosan

Matolcsy György ciklusai alatt, teljes tíz éven át.

Nyilvános önéletrajzából pontosan látszik, hogy összesen 11 év és 11 hónap töltött el a jegybanknál 2014 januárjától 2025 januárjáig. A leghosszabb ideig valóban statisztikai igazgatóként működött, de kezdetben a monetáris politika és pénzpiaci elemzésekért is felelt igazgatóként.