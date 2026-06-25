Lázár János után Vitézy Dávid is megtalálta a csodaszert a MÁV bajaira a hőségben: fehérre mázolják a vasúti síneket

Tesztel a MÁV egy Olaszországban alkalmazott megoldást, amelynek lényege, hogy fehérre festik a síneket a nyári túlmelegedés csökkentésére – erről beszélt ma Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. A módszer akár 10 Celsius-fokkal is mérsékelheti a pálya hőmérsékletét, ami a deformációk kockázatát is csökkentheti.

A MÁV szerint a mediterrán jellegű nyarak már a vasúti infrastruktúrát is új helyzet elé állítják / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megoldás egyre több helyen jelenik meg, és az eddigi tapasztalatok alapján ígéretesnek tűnik. A cél nem látványos átalakítás, hanem a pálya fizikai terhelésének csökkentése a nyári hőhullámok idején.

A vasúti infrastruktúrát érő egyik fő probléma a sínanyag hőtágulása. A túl magas hőmérséklet miatt a pálya deformálódhat, ami sebességkorlátozásokat tesz szükségessé.

A most tesztelt fehér bevonat ezt a folyamatot próbálja lassítani azzal, hogy visszaveri a napsugárzás egy részét, így a sín kevésbé melegszik fel.

Ugyanakkor nem teljesen új dologról van szó Magyarorszon. Vitézy Dávid elődje Lázár János tavaly nyáron jelentette be, hogy kísérleti jelleggel fehérre festik a síneket. Próbaüzemnek Bükkösd térségében, a pécsi fővonalon fújtak fehérre egy sínpár-szakaszt. Azért ott, mert az elmúlt években ott voltak a legnagyobb hőhullámok, melyek miatt 60 km/h-s korlátozást kellett bevezetniük.

Ha működik, a MÁV országos szintre emelheti a megoldást

A konkrét próbaüzem Bükkösd térségében zajlik, a pécsi fővonal egyik szakaszán. A kiválasztás nem véletlen: az elmúlt évek hőhullámai ezen a vonalon többször is sebességkorlátozások bevezetését tették szükségessé, egyes esetekben 60 km/h-ra csökkentve a közlekedési tempót.

A kísérleti szakaszon a síneket fehér bevonattal látták el. A MÁV szerint a módszer akár 10 Celsius-fokos különbséget is eredményezhet a sínszál hőmérsékletében. Ez azt jelenti, hogy a korábban extrém esetekben 60 fok körüli felületi hőmérséklet helyett nagyjából 50 fokos szintet is el lehet érni.

A fejlesztés nemcsak a pálya állapotát érinti, hanem az üzembiztonságot is. MÁV közlése szerint normál üzemben nem közlekedhet olyan vonat, amelyben a légkondicionáló nem működik.

Ha egy szerelvényt emiatt ki kell vonni a forgalomból, azt a társaság más járművel próbálja pótolni, hogy a menetrend minél kevésbé sérüljön.

A megoldás jelenleg kísérleti fázisban van, rövid szakaszon vizsgálják a hatását. A tapasztalatok alapján dönthetnek arról, hogy a következő években szélesebb körben is bevezetik-e. A tervek szerint, ha a teszt eredményes lesz, a fehér sínbevonat a rendszeres karbantartási és üzemeltetési gyakorlat részévé válhat.