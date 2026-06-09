Élőben jött a bejelentés Magyar Pétertől: 2030-ban már új választási rendszer lesz

Az Országgyűlésben kedden, napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök bírálta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely szerinte érdemi munkát nem végzett, csupán a magyar állam kommunikációját erősítette.

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Magyar Péter úgy fogalmazott: egy szabad országban nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatnak minősíti. Azt is kijelentette, hogy büszke arra, hogy visszaadják a hazának a szuverenitást, valamint a szuverenitás szó valódi jelentését.

Korábban a Tisza Párt benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A javaslat szerint a szervezet „tényleges közfeladatot nem lát el”, létrehozása pedig politikai célokat szolgált.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy olyan jogszabályt is kívánnak előterjeszteni, amely szerint a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot, nem bélyegezhet meg közösségeket, és nem alakíthat ki társadalmi ellenségképet.

Toroczkai László is beszélt arról, hogy támogatandónak tartja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, mert szerinte „indokolatlanul sok pénzből” nem szükséges fenntartani egy „sóhivatalt”.

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Azt is kijelentette, hogy a hivatal nem látta el megfelelően a feladatát, mivel számos médium külföldi tulajdonban van, ezekkel szemben pedig egyetlen alkalommal sem emelte a szavát.

A Mi hazánk frakcióvezetője kijelentette, ha szuverenitásról beszélünk, akkor olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek megakadályozzák, például „a Nyílt Társadalom Alapítványok vagy a Meta beavatkozását” is.

Rétvári Bence szerint nemcsak politikai, hanem családbarát szempontból is szükség van a reklámfelületek szabályozására.

A szuverenitás kapcsán arról is beszélt, hogy fontos, hogy az ország lakossága maga dönthesse el, kivel kíván együtt élni. Példaként a migrációs paktumot említette, amely szerinte sérti a szuverenitást, mivel a paktum értelmében az ország területén tartózkodó személy már nem minősül illegális bevándorlónak.