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Magyar Péter

Élőben jött a bejelentés Magyar Pétertől: 2030-ban már új választási rendszer lesz

A Szuverenitásvédelmi Hivatal jövője, a migrációs paktum és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is központi téma a parlamenti vitának. Magyar Péter újabb vezető leváltását jelentette be.
VG
2026.06.09., 09:39

Az Országgyűlésben kedden, napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök bírálta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely szerinte érdemi munkát nem végzett, csupán a magyar állam kommunikációját erősítette. 

Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét is leváltották / Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter úgy fogalmazott: egy szabad országban nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatnak minősíti.  Azt is kijelentette, hogy büszke arra, hogy visszaadják a hazának a szuverenitást, valamint a szuverenitás szó valódi jelentését. 

Korábban a Tisza Párt benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A javaslat szerint a szervezet „tényleges közfeladatot nem lát el”, létrehozása pedig politikai célokat szolgált. 

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy olyan jogszabályt is kívánnak előterjeszteni, amely szerint a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot, nem bélyegezhet meg közösségeket, és nem alakíthat ki társadalmi ellenségképet.

Toroczkai László is beszélt arról, hogy támogatandónak tartja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, mert szerinte „indokolatlanul sok pénzből” nem szükséges fenntartani egy „sóhivatalt”. 

Gulyás az Európai Ügyészséget bírálta, Magyar Péter az uniós pénzek hazahozatalát ígérte

Azt is kijelentette, hogy a hivatal nem látta el megfelelően a feladatát, mivel számos médium külföldi tulajdonban van, ezekkel szemben pedig egyetlen alkalommal sem emelte a szavát. 

A Mi hazánk frakcióvezetője kijelentette, ha szuverenitásról beszélünk, akkor olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek megakadályozzák, például „a Nyílt Társadalom Alapítványok vagy a Meta beavatkozását” is.

Rétvári Bence szerint nemcsak politikai, hanem családbarát szempontból is szükség van a reklámfelületek szabályozására. 

A szuverenitás kapcsán arról is beszélt, hogy fontos, hogy az ország lakossága maga dönthesse el, kivel kíván együtt élni. Példaként a migrációs paktumot említette, amely szerinte sérti a szuverenitást, mivel a paktum értelmében az ország területén tartózkodó személy már nem minősül illegális bevándorlónak.

„Tehát azt mondja ki a miniszterelnök, hogy Magyarország soha nem fog hozzájárulni a migrációs paktumhoz, és annak végrehajtási tervét sem fogja végrehajtani” – jelentette ki a KDNP frakcióvezetője. 

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt működése miatt egyre nagyobb szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra. 

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány egyre több nemzeti hatáskörről mond le, például azzal, hogy beléptetné az országot az Európai Ügyészségbe

Az Európai Unióból külföldi ügyészeket engednének be, ez igenis szuverenitássérelem

 – tette hozzá.

Gulyás Gergely azt is közölte, hogy az Európai Ügyészség vezetője korábban részt vett RMDSZ-es magyar politikusok elleni eljárásokban, ezért szerinte nincs meg az oka annak, hogy bizalommal legyenek iránta.

Arról is beszélt, hogy a migrációs paktum ellen az Orbán-kormány szavazott, sőt a bíróságon is megtámadta az intézkedést. 

Szerinte az, hogy Olaszország például támogatja a migrációs paktumot, annak a következménye, hogy onnan más országokba helyezik át a migránsokat. Hozzátette: ha migrációs válság alakul ki, akkor Magyarországnak korlátlanul be kellene engednie azokat a bevándorlókat, akiket a szabályozás már legálisnak minősít.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője szerint akkor beszélhetünk valódi szuverenitásról, ha a politikusok találkoznak a valósággal, és az emberek érdekeit képviselik. 

Magyar Péter viszontválaszában arról beszélt, hogy az Orbán-kormány több tízezer legális gazdasági migránst engedett be az országba. A kormányfő szerint ezzel a döntéssel lenyomták a béreket Magyarországon. 

Arról is beszélt, hogy egyeztetett az Európai Tanáccsal ebben a kérdésben. Magyar Péter hozzátette: korábban is lett volna lehetőség megállapodást kötni, ahogyan Finnországnak és Lengyelországnak is sikerült, az Orbán-kormány azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.

Magyar Péter bejelentette, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét is leváltották. Hozzátette, hogy Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyilvános pályázatot írt ki a hivatal élére.

Közölte azt is, hogy a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozatalához szükséges törvénycsomagot hamarosan bejelentik. Ennek része lesz a szigorított vagyonnyilatkozati rendszer is. 

Magyar Péter: A következő választást már új, arányosabb rendszerben rendezik

Magyar Péter válaszában elmondta, hogy Magyarországon új választási rendszer lesz, ugyanakkor megvédte a jelenlegi rendszert, mert szerinte az igazságosabb, mint máshol. 

Úgy érvelt, hogy a Tisza Párt  Nagy-Britanniában akár 90, Franciaországban pedig akár 95 százalékos eredményt ért volna el az itthon megkapott szavazatszámmal. 

Emlékeztetett arra, hogy Németországban például arányosabb a választási rendszer, ott nincs győzteskompenzáció, ugyanakkor megfogalmazása szerint sok országban emiatt kormányozhatósági problémák jelentkeznek. Szerinte a győzteskompenzáció célja éppen az, hogy biztosítsa a kormányzati stabilitást.

Kiemelte, hogy 

a következő választásokat már egy arányosabb rendszerben rendezik meg Magyarországon.

Kiemelte: széles körű egyeztetésre törekednek, és nyitottak a politikai, valamint a szakmai körök bevonására

Velkey György, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese a parlamenti vitában arról beszélt, hogy a héten a magyar tárgyalódelegáció további információkat kap az ukrán vezetéssel folytatott egyeztetésekről.

A politikus hangsúlyozta: Magyarország álláspontja változatlan abban a kérdésben, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában csak akkor történhet érdemi előrelépés, ha Kijev megfelelő garanciákat vállal a magyar közösség jogainak helyreállítására és védelmére.

„Ahogy azt többször egyértelművé tettük, Ukrajna csak akkor léphet előre az európai uniós csatlakozásban, ha kötelezettséget vállal a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati és politikai jogainak teljes körű rendezésére” – fogalmazott Velkey. 

Hozzátette: Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási folyamatokat.  A Tisza frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: 

amennyiben a következő 10–15 évben sikerül lezárni a mintegy 30 csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazáson adna lehetőséget arra, hogy döntsenek Ukrajna uniós csatlakozásáról.

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