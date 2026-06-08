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Dr Mecser Tamás
ORFK
Magyar Péter

Fontos személycserét jelentett be Magyar Péter: Mecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány

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Magyar Péter visszavonta Balogh János országos rendőrfőkapitányi megbízását. A miniszterelnök Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével.
VG/MTI
2026.06.08, 11:57
Frissítve: 2026.06.08, 12:03

Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal – jelentette be hétfőn délelőtt Belügyminisztérium.

Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány
Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A közlemény szerint a miniszterelnök – a belügyminiszter előterjesztésére – június 8-i hatállyal visszavonja Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével.

A police.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként tevékenykedett.

Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2024-ben Kazincbarcika Önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak.

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