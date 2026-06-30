Minden eddiginél forróbb június – dőltek a melegrekordok földön és vizen – 42 fokos hőség Budakalászon, helyenként 33 fokos a Balaton vize

Új országos napi csúcshőmérséklet született kedden: a HungaroMet Zr. adatai szerint Budakalászon a hőmérő higanyszála elérte a 41,8 Celsius-fokot, ami 2,2 fokkal haladja meg az erre a napra vonatkozó korábbi melegrekordot. A rendkívüli hőség a Balaton vizét is szokatlan mértékben felmelegítette, a tó vize több helyen meghaladta a 32 Celsius-fokot.

Megdőlt a napi melegrekord; ma Budakalász és Keszthely vitte a pálmát. / Fotó: Pixabay

Megdőlt a melegrekord: majdnem 42 fokot mértek Budakalászon

A meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzése szerint a rekorddöntés már délelőtt elkezdődött, amikor Pitvaroson 39,6 Celsius-fokot regisztráltak, ám a nap folyamán Budakalászon tovább emelkedett a hőmérséklet, végül 41,8 Celsius-fokig.

A június 30-ára érvényes korábbi országos rekord 39,6 Celsius-fok volt, amelyet 2022-ben Berettyóújfalun mértek. Az új érték így 2,2 fokkal haladta meg a napi csúcsot. A HungaroMet jelezte, hogy az adatok egyelőre előzetesek, hozzátéve: az ország több pontján közben záporok és zivatarok alakultak ki, melyek környezetében gyorsan visszaesett a hőmérséklet.

Rekordot döntött a Balaton vizének hőmérséklete is

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet mérései szerint hétfőn a tó felső, 5 centiméteres vízrétegében

Keszthelynél 32,9 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak.

Szigligetnél 32,6,

Balatonszemesnél 32,4,

Siófoknál pedig 32,1 Celsius-fok volt a legmagasabb mért érték.

A kutatók szerint a felmelegedett vízréteg már jóval mélyebbre nyúlik a vízoszlopban, mint egy héttel korábban. A part menti sekélyebb területeken és a strandok bejáróinál a víz ennél is melegebb lehet.

Fokozott algásodást egyelőre nem tapasztaltak, ugyanakkor a szokatlanul magas vízhőmérséklet és a kialakuló hőrétegződés a nyár hátralévő részében érdemben befolyásolhatja a Balaton vízminőségét és ökológiai működését – hívja fel a figyelmet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.