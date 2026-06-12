Mától minden megváltozik, életbe lépett a migrációs paktum: fekete-fehéren leírták, mit vár el Brüsszel a Tisza-kormánytól – így működik az új bevándorlási rendszer

Évekig tartó politikai patthelyzet, kudarcba fulladt próbálkozások és zsákutcák után pénteken életbe lép az Európai Unió migrációs politikájának átfogó reformja. A reformok az EU válaszát jelentik a 2015-ben tapasztalt migrációs hullámra, amely rávilágított az uniós migrációs politika hiányosságaira, valamint arra, hogy a tagállamok nehezen tudják összehangolni intézkedéseiket.

Az EU azt szeretné, ha Magyar Péter nyitottabb lenne a migrációs paktumra, mint elődje volt / Fotó: NurPhoto / AFP

A paktum célja az, hogy az EU nagyobb ellenőrzést gyakoroljon afölött, kik lépnek be a területére, egyértelműbben ossza meg a felelősséget a tagállamok között, és erősítse a kölcsönös bizalmat – írta a Politico.

Amikor 2015-ben több mint egymillió ember érkezett Európába – közülük sokan a szíriai erőszak elől menekültek –, az EU kapkodva próbált reagálni. A tagállamok vonakodtak támogatni a rendkívüli intézkedéseket, bírálták a frontországokat, például Görögországot a migránsok kezelésének módja miatt, és újra bevezették a határellenőrzéseket. Ez indította el azt a több mint egy évtizedes folyamatot, amelynek célja ezeknek a problémáknak orvoslása volt, és amelyet az EU reményei szerint a most életbe lépő intézkedéscsomag orvosolni fog.

„Vissza kell adnunk az embereknek azt az érzést, hogy kézben tartjuk a folyamatokat. Tíz évvel ezelőtt az Európai Unióként nagy felelősséget vállaltunk, de nem volt működő rendszerünk, nem voltak szabályaink” – mondta Magnus Brunner migrációs biztos újságíróknak, miután a tárgyalófelek a múlt héten megállapodtak az EU új kitoloncolási szabályairól.

Erről szól a migrációs paktum

Az új migrációs keretrendszer életbe lépésével az Európai Bizottság és az európai parlamenti képviselők abban bíznak, hogy a tagállamok megszüntetik a még fennmaradó ellenőrzéseket a schengeni övezet belső határain. Jelenleg 11 ország alkalmaz belső határellenőrzést, közülük hét pedig a migrációra hivatkozva indokolta ezt az Európai Bizottság előtt.

„A tagállamoknak többé nincs mentségük” – jelentette ki ezen a héten Matjaz Nemec szlovén szocialista EP-képviselő.

A Politico szerint az új szabályok célja az illegális migráció visszaszorítása, az eljárások – köztük a kitoloncolások – felgyorsítása, valamint annak csökkentése, hogy az érkezők eltűnjenek a hatóságok látóköréből és az Unión belül továbbvándoroljanak.