Az eddigi egyik legdurvább bevándorlási rendelet mehet át: EU-n kívüli gyűjtőpontok, örök életre szóló kitiltás – fellebbezés már nincs, ez Magyarországot is érinti

Egy új uniós jogszabály lehetővé teszi a blokkon kívüli migráns-visszatérési központok létrehozását, valamint az otthonok átkutatását az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Az uniós országok és az Európai Parlament hétfőn állapodta meg a jogszabályról, aminek célja az Európában tartózkodni jogtalanul érkező migránsok visszatérésének felgyorsítása.

A hivatalos adatok szerint az Európában tartózkodni nem jogosult migránsoknak mindössze 29 százaléka hagyja el az EU-t.

A politikai döntéshozók szerint az úgynevezett Visszatérési Rendelet kulcsfontosságú a visszatérések felgyorsításához, és az EU illegális migráció elleni fellépésének sarokköve.

A rendelet középpontjában egy olyan rendelkezés áll, amely lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy a blokkon kívül kitoloncolási központokat, úgynevezett visszaküldési csomópontokat hozzanak létre, ha megállapodást kötnek egy nem EU-s országgal.

A csomópontok lehetnek tranzithelyek vagy olyan helyszínek, ahol egy személynek várhatóan tartózkodnia kell, ami jelentős eltérést jelent a jelenlegi szabályoktól.

Ezzel Magyarország is jogosulttá válik arra, hogy az elutasított menedékkérőket az EU területén kívüli, harmadik országokban létrehozott táborokba szállítsa át a végső kitoloncolásig. Ehhez azonban Magyarországnak is közvetlen diplomáciai megállapodásokat kellene kötnie külső partnerekkel, hasonlóan ahhoz, ahogy Olaszország tette Albániával.

A legtöbb migránst csak származási országába vagy olyan országba lehet visszaküldeni, amellyel bizonyított kapcsolatuk van. Az új rendszer szerint ez a követelmény megszűnne. Csak a kísérő nélküli kiskorúak lennének mentesek a visszaküldési központba való kitoloncolás alól, míg a gyermekes családok jogosultak lennének rá.

Néhány uniós ország már dolgozik azon, hogy potenciális partnerországokat azonosítson a jövőbeli visszaküldési központok számára. Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Görögország tavaly márciusban fogott össze a vitatott projekt megvalósításában, míg Olaszország már egy hasonló programot működtet Albániában, két központtal, amelyek összesen kevesebb mint száz migránst fogadnak be.