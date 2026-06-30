Megszületett a kormány döntése: megvan, kiknek adják át a hatalmas állami vagyont, mostantól ők veszik át az irányítást – itt a pontos névlista

Kinevezték a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványok alapítói jogait az állam nevében kizárólagosan gyakorló minisztereket. Az erről szólő határozat már megjelent a Magyar Közlönyben, és a mai nap 0 órától, azaz keddtől hatályos is. Azok az alapítványok, melyek közfeladatként jelenleg felsőoktatási intézményt is működtetnek, egyelőre nem kapnak új szereplőt, aki az állam részéről az állami jogokat gyakorolná.

Megvan a névsor, melyik miniszter gyakorolja az állam jogait a kekváknál

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Miniszterek képviselik az államot a kekváknál

A kormányhatározat melléklete tételesen tartalmazza, melyik kekvát mostantól melyik miniszter fogja az állam képviseletében felügyelni. Így nem csak az MCC-nél, hanem a Mol alapítványánál is változás jön.

Az alábbi táblázat a kormányhatározat alapján megmutatja, melyik alapítványt melyik miniszter felügyeli mostantól:

Alapítvány neve Alapítói jogokat gyakorló miniszter ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány tudományos és technológiai miniszter (Tanács Zoltán) Hauszmann Alapítvány közlekedési és beruházási miniszter (Vitézy Dávid) Jövő Nemzedék Földje Alapítvány agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter (Bóna Szabolcs) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán) Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán) Közép-európai Oktatási Alapítvány oktatási és gyermekügyi miniszter (Lannert Judit) Magyar Kultúráért Alapítvány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Tarr Zoltán) Makovecz Campus Alapítvány pénzügyminiszter (Kármán András) Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány közlekedési és beruházási miniszter (Vitézy Dávid) MOL – Új Európa Alapítvány belügyminiszter (Pósfai Gábor) Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszte (Tarr Zoltán) Batthyány Lajos Alapítvány Miniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint) Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Miniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint) Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Miniszterelnökséget vezető miniszter (Ruff Bálint) ZalaZONE Alapítvány tudományos és technológiai miniszter (Tanács Zoltán)

Ezermilliárdokat rendezhet át a kekvák helyzetének megváltozása

Ahogy a Világgazdaság oldalán annak előkészítése kapcsán arról beszámoltunk, az Országgyűlés az alaptörvény módosítása révén teremtheti meg az alapot arra, hogy átalakulhasson a kekvák szabályozása. A módosítás ugyanis jelentős változásokat hoz a kekvák jogi helyzetében is.

A szabályozásból kikerült az a réz, amely az alapítványok vagyonát a nemzeti vagyon részeként határozza meg.

Ezzel párhuzamosan új szabályt vezetett be, amely rögzíti: egy alapítvány megszűnése esetén az állam által juttatott vagyon, annak hozamai és az azok helyébe lépő eszközök térítésmentesen visszaszállnak az államra. A módosítás egyértelművé tenné, hogy az állam kizárólag az általa biztosított vagyonra tarthat igényt, a magánalapítók által az alapítványokba bevitt vagyonelemekre nem.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át.

Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.

Ez a vagyontömeg a kekvák megszüntetése (augusztus 31.) tehát visszakerülhet az államhoz. Az a vagyontömeg nem kerül vissza, mely az állami szerepvállalás előtt a kekva része volt.