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Parlament
Országgyűlés
Magyar Péter

Alaptörvény-módosítás: nyolc év után nem lehet valaki újra miniszterelnök

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Történelmi döntést hozott a magyar törvényhozás hétfőn: az Alaptörvény módosításával korlátozzák, hogy valaki összesen mennyi ideig töltheti be a miniszterelnöki tisztséget. A törvényt a Fidesz politikusai „lex Orbánnak” nevezték és visszamenőleges jogalkotásnak minősítették a módosítást. A parlamenti ülésszak utolsó napján más fontos kérdések is napirendre kerültek.
VG
2026.06.15, 17:41
Frissítve: 2026.06.15, 18:49

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amelynek értelmében egyetlen személy sem töltheti be összesen nyolc évnél hosszabb ideig a miniszterelnöki posztot, akkor sem, ha a ciklusok nem egymást követik. A javaslatot 135 igen, 50 nem szavazattal és 6 tartózkodással fogadta el a parlament.

Peter Magyar Holds A Speech In The Hungarian Parliament Alaptörvény-módosítás: nyolc év után nem lehet valaki újra miniszterelnök
Fotó: NurPhoto via AFP

A módosítás egyéb rendelkezéseket is tartalmaz. Az állam visszakapja a jogot, hogy visszavegye a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok – ismertebb nevükön a kekvák – alapító vagyonát és az alapítói jogokat, majd meg is szüntethesse ezeket az alapítványokat. Emellett a törvénymódosítás keretében megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is.

A parlament arról is döntött, hogy módosítja a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság felállításáról szóló határozatot. A változtatás lehetővé teszi, hogy a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője, Toroczkai László tagja, majd elnöke legyen a testületnek. A módosítást 142 igen szavazattal fogadták el, a bizottság tagjairól szóló határozatot pedig 141 igen szavazattal, 52 tartózkodás mellett.

A Fidesz visszamenőleges jogalkotásnak minősítette a módosítást

Az ellenzék részéről éles bírálatok érkeztek az alkotmánymódosítást övező vita során. A Fidesz álláspontja szerint a javaslat visszamenőleges hatályú rendelkezést tartalmaz, mivel olyan személyt zár ki a miniszterelnöki posztból, aki korábban, hatályos szabályok szerint töltötte be a tisztséget.

A párt frakcióvezetője, Gulyás Gergely azt is kifogásolta, hogy az Alaptörvény-módosítás egyszerre több, egymástól eltérő területet érint: a kormányzati cikluskorlátozás mellett a vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezéseket és egy alkotmányos szintű intézmény megszüntetését is magában foglalja.

A Fidesz szerint különösen aggályos, hogy ha az alkotmány visszamenőleges hatállyal módosítható, az elvi alapot teremthet ahhoz, hogy a törvényhozás jövőben bárki szerzett jogait utólag érvénytelenítse. A párt az egyetemi alapítványokat érintő változtatásokat is kritizálta: álláspontjuk szerint az állami felügyelet visszaállítása az intézmények autonómiájának csorbításával jár, és ellentétes az érintett felsőoktatási intézmények érdekeivel.

Orbán Viktor Facebookon reagált a fejleményekre: „Megszavazták a lex Orbánt. Ez volt a legégetőbb. Ha szükség lesz rám, itt leszek” – írta a korábbi kormányfő, a Fidesz elnöke.

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