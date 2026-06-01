Brutális szállítmány érkezik a Dunán: több száz tonnás szörnyeket visznek a hajók Magyarország egyik legnagyobb gyárába – Mohácsnál vesztegel a konvoj

Két, egyenként 285 tonnás ipari reaktor érkezik Magyarországra vízi úton, ám a különleges szállítmány jelenleg Mohácsnál várakozik a Tisza alacsony vízállása miatt. A tavaly elvégzett 3D mederfelmérés most kapott igazán jelentőséget, hiszen a későbbi továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen adatokat biztosít a Bodrogról.

Mohácsnál várakozik az egyik legnagyobb idei folyami szállítmány Magyarországon / Fotó: Urszin Zsombor / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

Nem mindennapi szállítmány érkezik Magyarországra: két, egyenként 285 tonnás OC reaktort indítottak útnak Pozsonyból, amelyek végül egy borsodi ipari létesítményben állhatnak munkába.

A gigantikus berendezéseket a HSP 1510/A és HSP 1513/B jelű TS 40 bárkák fedélzetére emelték, majd megkezdődött a több száz kilométeres vízi út.

A szállítmány a Duna teljes magyarországi szakaszát érinti. Az út során a hajók áthaladtak a szlovákiai Gabcíkovo vízlépcsőnél található zsiliprendszeren is, majd sikeresen eljutottak Mohácsig. Itt azonban egyelőre megállt a projekt.

A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. közleménye szerint a Tisza vízállása jelenleg túl alacsony ahhoz, hogy a bárkák biztonságosan folytathassák útjukat a Bodrog felé. A folyó több szakaszán olyan sekély részek, úgynevezett gázlók alakultak ki, amelyek mellett ekkora merülésű hajókkal nem lehet továbbhaladni.

A mostani helyzet különösen érdekessé teszi a tavaly elvégzett bodrogi 3D mederfelmérést. A részletes vizsgálat célja éppen az volt, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak a folyó medrének állapotáról, mélységéről és az esetleges akadályokról. Az ilyen adatok kulcsfontosságúak, amikor rendkívüli méretű és értékű berendezéseket kell célba juttatni vízi úton.

Mohácsnál csak várakoznak, az út vége még messze van

Bár sokan azt gondolhatják, hogy Bodrogkisfalud lesz a szállítmány végállomása, valójában csak egy fontos logisztikai állomásról van szó. A tervek szerint a két reaktort ott emelik ki a bárkákról, majd speciális közúti szállítóeszközökre helyezik át. Innen már szárazföldön folytatják útjukat Kazincbarcika irányába.

A rendelkezésre álló információk szerint a berendezések egy vegyi alapanyagokat előállító üzembe kerülnek beépítésre. Ipari körökben több forrás is úgy tudja, hogy a végső célállomás a BorsodChem lehet, bár ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.