„A minimálisan szükséges szintre” szorítják le a műszaki tartalmat a mohácsi Duna-hídon – Vitézy Dávid bejelentést tett, felfüggesztik a munkálatokat, teljes körű felülvizsgálat jön

„Szerdán döntött a kormány: teljes körű felülvizsgálatot indítunk a Mohácsi Duna-híd ügyében” – közölte Vitézy Dávid a Facebookon.

Fordulat a mohácsi Duna-híd ügyében / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter szerint

„a cél világos: visszaszerezzük az adófizetők pénzét, ahol még racionálisan ez lehetséges,

a minimálisan szükséges szintre szorítjuk le a műszaki tartalmat a 2 x 2 sávos kialakításról”.

A kormányrendelet előzménye, hogy kedden Vitézy Dávid részletes, eddig a közvélemény által nem ismert részleteket mutatott be arról, hogy a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium döntött a projekt műszaki tartalmának módosításáról, amelyek részletei eddig nem kerültek nyilvánosságra.

A miniszter szerint ennek eredményeként a beruházás költsége bruttó 76 milliárd forinttal emelkedett,

miközben lehetővé vált, hogy a kivitelező a szerződéses érték 98 százalékos részére előlegszámlát nyújtson be, amit az április 12-i választás előtt meg is tett a korábbi kormányzat.

Leállnak bizonyos munkafolyamatok

A felülvizsgálat idejére a kormány felfüggesztette azokat a munkálatokat, amelyek a később esetleg csökkentendő műszaki tartalomhoz kapcsolódnak,

így a beruházás egyes részein átmenetileg lelassulhat vagy leállhat a kivitelezés. A kabinet nemcsak a költségeket vizsgálja felül, hanem a műszaki tartalmat és a megtakarítási lehetőségeket is.

A mohácsi Duna-híd a térség egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése, amely új átkelési lehetőséget teremtene a Duna déli szakaszán. Az augusztus végére elkészülő felülvizsgálat után dőlhet el, milyen műszaki tartalommal és költségszinten folytatódik a beruházás.

Beérni a kevéssel, nem ideálissal

„A Tisza rövidlátó gondolkodással forgalmi becslésekre hivatkozva arról döntött, hogy elszegényíti a beruházást” – reagált Magyar Péter mai sajtótájékoztatójára és a Magyar Közlönyben megjelent határozatra Hargitai János, aki 1998-tól egészen 2026-ig volt Mohács és környéke országgyűlési képviselője. Szerinte a kormány a mohácsi Duna-híd 35 százalékos készültségi szintje miatt már nem tud teljesen visszalépni, ezért „előjönnek újra a budapesti hidak forgalmával történő értelmetlen összevetésekkel”.

Megszokhattuk, de elfogadni sosem fogom, hogy vidéken mindig a kevesebbel, a nem ideálissal kellene beérnünk.

Hargitai hozzáteszi: ráadásul ez a gondolkodás, ami naggyá biztosan nem tesz minket, a térség lehetőségeit szűkíti, és utólag mindig beigazolódik, hogy a beruházás későbbi bővítése a drágább megoldás.



