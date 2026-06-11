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híd
beruházás
Vitézy Dávid

„A minimálisan szükséges szintre” szorítják le a műszaki tartalmat a mohácsi Duna-hídon – Vitézy Dávid bejelentést tett, felfüggesztik a munkálatokat, teljes körű felülvizsgálat jön

Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány az egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásnál. A mohácsi Duna-híd vizsgálata idejére egyes munkálatokat felfüggesztenek.
VG
2026.06.11., 19:08
Fotó: Facebook / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

„Szerdán döntött a kormány: teljes körű felülvizsgálatot indítunk a Mohácsi Duna-híd ügyében” – közölte Vitézy Dávid a Facebookon.

mohácsi Duna-híd
Fordulat a mohácsi Duna-híd ügyében / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook 

A közlekedési és beruházási miniszter szerint 

„a cél világos: visszaszerezzük az adófizetők pénzét, ahol még racionálisan ez lehetséges, 

a minimálisan szükséges szintre szorítjuk le a műszaki tartalmat a 2 x 2 sávos kialakításról”.

A kormányrendelet előzménye, hogy kedden Vitézy Dávid részletes, eddig a közvélemény által nem ismert részleteket mutatott be arról, hogy a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium döntött a projekt műszaki tartalmának módosításáról, amelyek részletei eddig nem kerültek nyilvánosságra. 

A miniszter szerint ennek eredményeként a beruházás költsége bruttó 76 milliárd forinttal emelkedett, 

miközben lehetővé vált, hogy a kivitelező a szerződéses érték 98 százalékos részére előlegszámlát nyújtson be, amit az április 12-i választás előtt meg is tett a korábbi kormányzat.

Leállnak bizonyos munkafolyamatok

A felülvizsgálat idejére a kormány felfüggesztette azokat a munkálatokat, amelyek a később esetleg csökkentendő műszaki tartalomhoz kapcsolódnak, 

így a beruházás egyes részein átmenetileg lelassulhat vagy leállhat a kivitelezés. A kabinet nemcsak a költségeket vizsgálja felül, hanem a műszaki tartalmat és a megtakarítási lehetőségeket is.

A mohácsi Duna-híd a térség egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése, amely új átkelési lehetőséget teremtene a Duna déli szakaszán. Az augusztus végére elkészülő felülvizsgálat után dőlhet el, milyen műszaki tartalommal és költségszinten folytatódik a beruházás.

Beérni a kevéssel, nem ideálissal

„A Tisza rövidlátó gondolkodással forgalmi becslésekre hivatkozva arról döntött, hogy elszegényíti a beruházást” – reagált Magyar Péter mai sajtótájékoztatójára és a Magyar Közlönyben megjelent határozatra Hargitai János, aki 1998-tól egészen 2026-ig volt Mohács és környéke országgyűlési képviselője. Szerinte a kormány a mohácsi Duna-híd 35 százalékos készültségi szintje miatt már nem tud teljesen visszalépni, ezért „előjönnek újra a budapesti hidak forgalmával történő értelmetlen összevetésekkel”.

Megszokhattuk, de elfogadni sosem fogom, hogy vidéken mindig a kevesebbel, a nem ideálissal kellene beérnünk.

Hargitai hozzáteszi: ráadásul ez a gondolkodás, ami naggyá biztosan nem tesz minket, a térség lehetőségeit szűkíti, és utólag mindig beigazolódik, hogy a beruházás későbbi bővítése a drágább megoldás.


 

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„A minimálisan szükséges szintre” szorítják le a műszaki tartalmat a mohácsi Duna-hídon – Vitézy Dávid bejelentést tett, felfüggesztik a munkálatokat, teljes körű felülvizsgálat jön

Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány az egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásnál. A mohácsi Duna-híd vizsgálata idejére egyes munkálatokat felfüggesztenek.
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