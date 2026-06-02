Molnár Zsolt letartóztatását kezdeményezi az ügyészség

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. A politikust befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják. Védőügyvédje, Bajáky Tamás a 24.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnár Zsoltot, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Sajtóhírek szerint Molnár Zsolt letartóztatásáról csütörtökön dönt majd a bíróság.

Az Index arról számolt be, hogy előállították Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert és Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt a keddi, több önkormányzatot érintő ügyészségi akció során. Az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek a portál szerint.

Még 2024-ben, a DK-s Kiss Lászlót és több III. kerületi politikust feldobó titokzatos bűntárs feljelentése adott lendületet a nyomozó hatóságnak az óbudai korrupciós ügyben – többek között ez is kiderül a Magyar Nemzet birtokában lévő nyomozati iratokból.

Korábban beszámoltunk róla, hogy összehangolt akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben több helyszínen, köztük Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál. Kiss László polgármestert másnap őrizetbe vették, és kihallgatták, ezután indítványozták ellene a kényszerintézkedést, majd letartóztatták a korrupciós botrány miatt.