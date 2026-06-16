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Európai Unió
Montenegró
csatlakozás

Erre senki nem számított: lehet, hogy nem Ukrajna lesz az EU következő tagállama – 2028-tól csatlakozna a déli ország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyugat-balkáni országnak még több reformot kell végrehajtania. Montenegró célja, hogy 2028-ban csatlakozzon az Európai Unióhoz.
VG
2026.06.16, 15:22

„Montenegró célja, hogy 2028-ban csatlakozzon az Európai Unióhoz” – jelentette ki Jakov Milatovic montenegrói államfő az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. 

Montenegró
Montenegró célja, hogy 2028-ban csatlakozzon az Európai Unióhoz / Fotó: Hans Lucas / AFP

A politikus szerint országa uniós tagsága nemcsak Podgorica, hanem az egész Európai Unió számára közös siker lenne, 

és egyben bizonyítaná, hogy a nyugat-balkáni országok reformjai valóban közelebb visznek a tagsághoz.

A horvát Index cikke szerint Milatovic hangsúlyozta, hogy Montenegró mindig is az európai politikai és kulturális tér részének tekintette magát, ezért nem azért kíván csatlakozni az EU-hoz, hogy „valaki mássá váljon”, hanem mert természetes helye az európai közösségben van. 

Az államfő szerint országa a többnemzetiségű együttélés tapasztalatát, a mediterrán nyitottságot és a balkáni ellenálló képességet hozhatja az Európai Unióba.

A montenegrói elnök beszédében emlékeztetett: országa hétfőn újabb két tárgyalási fejezetet zárt le, így már 16 fejezetnél tart az uniós csatlakozási folyamatban. Az összesen 33 tárgyalási fejezet közel felének lezárása jelentős előrelépést jelent a csatlakozás felé vezető úton.

Milatović szerint Montenegró számos területen már most is szorosan igazodik az Európai Unióhoz. Az ország az eurót használja fizetőeszközként, NATO-tag, valamint kül- és biztonságpolitikáját is összehangolja az uniós irányvonalakkal.

Ugyanakkor elismerte, hogy 

további reformokra van szükség a jogállamiság, a független intézmények és a hatékony közigazgatás területén.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerint elérkezett a bővítés ideje, és Montenegró már a célegyenesben jár. 

Az Európai Parlament szerdán szavaz az ország előrehaladásáról szóló jelentésről, amely Montenegrót továbbra is a nyugat-balkáni bővítési folyamat éllovasának nevezi.

A jelentés ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy az országnak fokoznia kell a szervezett bűnözés és a korrupció elleni fellépést, valamint erősítenie kell a médiaszabadságot és a civil társadalmat.

Tomislav Sokol horvát európai parlamenti képviselő szerint a 2028-as csatlakozási cél rendkívül ambiciózus, de nem elérhetetlen. Hozzátette, hogy Montenegrónak még több nyitott kérdést is rendeznie kell Horvátországgal, köztük a háborús károk megtérítésének és az eltűnt személyek ügyének kérdését.

A horvát politikus emellett arra is figyelmeztetett, hogy a szerbbarát politikai erők destabilizáló tevékenysége továbbra is kihívást jelent Montenegró számára, miközben Horvátország továbbra is támogatja az ország európai integrációját. 

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg közös dokumentumban vetette fel, hogy az újonnan csatlakozó országok átmeneti időre ne kapjanak szavazati jogot a költségvetési, biztonságpolitikai és külpolitikai kérdésekben. 

A javaslat hivatalosan ideiglenes intézkedésként szerepel, célja pedig az, hogy az EU bővítése ne járjon együtt a döntéshozatal további lassulásával.

  • A háttérben egyre sürgetőbbé vált Ukrajna és Moldova uniós közeledése, 
  • miközben Montenegró és Albánia már a csatlakozási folyamat legelőrehaladottabb szakaszában jár. 
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